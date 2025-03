Belén Esteban, enfadada por el casting de su serie: "No entiendo nada"

Macarena Gómez ha protagonizado uno de los momentos más polémicos y más comentados del Festival de Cine de Málaga, donde ha vuelto a ser preguntada por la futura serie sobre la vida de Belén Esteban. Antes de abandonar la alfombra roja, una de las protagonistas de 'La que se avecina' vivió un momento de lo más incómodo con el reportero.

La actriz, que ya rechazó públicamente cualquier participación en el proyecto asegurando que ella "no pega nada" en ese papel y que "se lo den a otra", fue preguntada nuevamente por los medios para aclarar su postura.

Durante la conversación, un reportero de Europa Press le trasladó que, supuestamente, Belén se habría "enfadado" por su negativa. Ante esto, Macarena respondió sorprendida: "Yo le he dicho a ella que existen directores de casting para hacer el casting a los actores, para eso hay que darle trabajo a los directores de casting, de eso", zanjó.

La actriz cordobesa también evitó pronunciarse cuando se le mencionó que 'la Patrona' la habría propuesto para interpretar en la serie a su tía, Laly Bazán. "No entiendo nada, no sé de qué me hablas", respondió de forma escueta antes de marcharse y dar por finalizada la conversación.

Se desvela la millonaria cifra que costará el desembarco del universo 'Sálvame' en TVE

l entretenimiento en la televisión pública tiene un nuevo precio. RTVE ha cerrado un contrato de 5,3 millones de euros para producir 'La familia de la tele', su nuevo magacín de tarde que estará liderado por algunos de los rostros más populares del desaparecido 'Sálvame'. El acuerdo comprende 65 entregas y cada una de ellas tendrá un coste estimado de 81.500 euros, según desvela El Independiente.

El programa, que todavía no ha sido anunciado oficialmente por la Corporación, estará producido por La Osa —la nueva empresa de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, antes Fabricantes— y dirigido por David Valldeperas e Isabel Morata, ambos históricos del universo Telecinco, según ha contado Informalia. El plan de TVE es estrenarlo en la semana del 21 de abril, con emisiones diarias de dos horas y media de duración.

A nivel presupuestario, cada entrega será algo más barata que 'La revuelta' de Broncano, que cuesta 87.000 euros por capítulo de 80 minutos. Sin embargo, el montante global del nuevo espacio es llamativo, sobre todo porque se trata de un contrato cerrado para solo 13 semanas, hasta finales de julio.