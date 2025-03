Carmen Lomana carga contra Anabel Pantoja: "Amargada"

Hace unos días salía a la luz que una de las solteras de oro de nuestro país, Carmen Lomana, está de nuevo ilusionada en el amor. El afortunado, un consultor de estrategia y comunicación madrileño llamado Jesús Arroyo con el que se dejó ver de lo más cómplice en las Fallas de Valencia y con el que, como ha confesado, está dejando que las cosas "fluyan", evitando poner etiquetas a una incipiente relación sobre la que por el momento prefiere mantener la discreción: "Yo no he dicho que esté enamorada, simplemente estoy disfrutando de la vida" revelaba con una sonrisa.

Sin embargo, por el momento prefiere continuar disfrutando en solitario de su frenética agenda social, y este domingo ha asistido sin el consultor al estreno de la ópera 'Mitridate, re di ponto', en el Teatro Real. Derrochando elegancia como suele ser habitual, Carmen ha jugado al despiste con su relación sentimental. "Ah, no diría yo tanto" ha asegurado entre risas al escuchar si Jesús es su nueva pareja.

"Es un buen amigo, que ni especial, o sea, normal, es que yo salgo con mucha gente diferente. Me lo paso lo mejor que puedo" ha confesado, negando con un rotundo "no, no" que esté enamorada como se ha afirmado en los últimos días. "Ilusionada peor, que es más cursi todavía, así que no" ha sentenciado, afirmando que aunque por el momento no quiere poner nombres a lo que tiene con Arroyo, "yo no me escondo ni hago tonterías porque soy muy normal", por lo que no sería extraño que pronto les viésemos juntos.

Además, Lomana se ha mostrado implacable con Anabel Pantoja por su actitud soberbia ante las cámaras cuando vino a Madrid a hacer la mudanza, y no ha dudado en afirmar que la ve "amargada": "Oye, la cara. Llevaba una cara el otro día. Digo, ¿pero qué le pasa a esta chica? No, estará ratos, como todos" ha apuntado.