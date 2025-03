Censuran a Terelu Campos tras su abandono de Supervivientes: "Es algo que he visto con mis ojos. Voy a traer pruebas"

Después del ultimatum que lanzaba el pasado jueves al activar el protocolo de abandono, Terelu Campos se enfrentaba a su decisión más difícil sobre su participación en 'Supervivientes' tras 18 días de convivencia. "Aunque quieras ocultar ciertas cosas, aquí es muy difícil esconderlas, para mí es muy complicado" reconocía Terelu durante su conexión con Sandra Barneda.

Conociendo una nueva versión de Terelu mucho más relajada y cercana, la presentadora de televisión reconocía que durante muchos años ha intentando forjarse una coraza para que no le hagan daño. "En el mundo hay gente de todo tipo pero hay gente que puede utilizar tu dolor o tu vulnerabilidad para hacerte daño, de alguna manera yo me he ido protegiendo, aparentar una vida normal, tengo una vida normal dentro de mi realidad" reconocía. A pesar de esto, su paso por el reality le ha hecho ver las cosas de otra forma: "Todos somos suceptibles de que nos hagan daño, ha habido momentos que he vivido con miedo a que me hagan daño, pero qué más da, si el que te lo quiere hacer, te lo hará, hay cosas que no están en nuestra mano".

Una decisión que ha traído polémica en Vamos a ver. Alejandra Rubio no pudo evitar su enfado con Alessandro Lequio, que criticó el estado físico de su madre en 'Supervivientes' así como la alusión a su enfermedad como motivo para hablar de su baja forma física. Además, la colaboradora de 'Vamos a ver' le reprochaba que hablara siempre que ella no estaba presente para contestarle y, esta vez, le ha tocado el turno a a Alessandro, que dice haber presenciado comportamientos polémicos de Terelu cuando era presentadora.

Alessandro cree que Terelu "no está acostumbrada a dar un palo al agua" ya que cuenta con servicio "constantemente" en su casa. De hecho, reproducía una "leyenda urbana" que habla de una secretaria que seguía a Terelu "a todos lados con un cenicero en la mano". Carmen Borrego desmentía esa leyenda urbana sobre su hermana y exigía que no se cuestione su enfermedad. Por su parte, Alejandra Rubio pasaba al ataque: "Que diga que mi madre no ha dado palo al agua cuando tú tampoco, al final habla el que menos tiene que hablar, macho, esto es así, parece que este mundo es así, el que más tiene que callar es el que más habla".

"Vuelves a decir las cosas cuando no estamos en lugar de decírmelo a la cara, que te voy a contesta de forma amable pero diciéndote la verdad", le reprochaba Alejandra. Pasado el fin de semana y, ante el abandono de Terelu, Alessandro apuntaba que su participación "ha sido como ha sido y para lo que ha sido ¿Eh?" pero, dirigiéndose a Carmen Borrego, reconocía: "Tengo que alabarla por el tremendo gesto de cariño que ha tenido hacia ti no superando tus días de estancia. Tu participación en 'Supervivientes' fue mucho más intensa que la suya y ella te lo ha querido reconocer evitando que la gente dijese que te había superado". Sin embargo, Carmen le respondía que ellas no mantienen "esa competencia".

Jota Caral / Manuel Riu

Pero Alessandro se mostraba igualmente crítico con la actitud de Terelu en su último día en Honduras: "Respecto al último baño de Terelu, yo te lo digo con todo el cariño de todo el mundo, si le quitas la cabeza parecía una viejecilla que se estaba bañando y es más joven que yo y eso no es por la enfermedad, no quiero hablar de la enfermedad pero eso es culpa de un estado de forma que se ha estado descuidando toda la vida". "Esa es tu opinión, no voy a entrar", replicaba Carmen y el colaborador aprovechaba para aclarar que habla tanto cuando las Campos están en plató como cuando no, no como le reprochaba Alejandra: "Yo estoy aquí para opinar. Siempre lo he hecho y siempre lo haré, esté quien esté delante. Sí tú algún no estás seguiré opinando, no es mi culpa, si estás, lo haré también".

A pesar de esta aclaración, a Carmen le parece "un poco cobarde" y volvía a desmentir el episodio de la secretaria: "Yo creo que no sé si te has confundido o te lo han contado y te lo has creído, pero lo que no podemos contar es lo que no vemos y afirmar que lo hemos visto".

"Es algo que yo vi con mis propios ojos", aseguraba él y añadía: "Voy a traer testimonios de personas que han visto exactamente lo mismo que yo. En Telecinco hay otras personas que han dicho lo mismo, he pedido permiso para que mañana pueda leer los mensajes".