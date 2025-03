El duro varapalo económico que rodea al exmarido de Ana María Aldón: deuda con Hacienda y adiós a la casa

Alejado del foco mediático desde hace tres años, Amador Mohedano reaparecía hace unos días en el plató de '¡De Viernes!' para contar cómo es su nueva vida y sincerarse sobre lo mal que lo pasó tras su separación de Rosa Benito después de más de tres décadas de amor. Además, revelaba que por fin ha saldado la deuda de casi 200.000 euros que tenía con Hacienda, y que le obligó a vender su parte de la finca que heredó de Rocío Jurado en Chipiona, 'Los Naranjos'.

Sin embargo, y aunque la propiedad ya no es suya, continúa viviendo en 'La más grande', puesto que la vivienda se encuentra en la parte que pertenece a su hermana Gloria Mohedano; una tranquilidad que podría estar a punto de llegar a su fin, ya que según la revista 'Lecturas' no está del todo claro que pueda continuar en la finca, ya que el nuevo propietario de su mitad de la finca ha pedido tener más metros de la misma si los hermanos querían quedarse con la parte que tiene la casa.

Algo a lo que Gloria se negó en un principio, por lo que habrían acudido a un topógrafo que mida bien el terreno para tomar una decisión en base a los metros que tiene cada una de las partes. Y no será hasta que solucionen este tema con el nuevo propietario hasta que Amador pueda respirar tranquilo sabiendo que no tendrá que abandonar el que ha sido su hogar desde que se divorció de Rosa Benito.

Una polémica sobre la que le desde Europa Press han preguntado a José Ortega Cano este domingo, cuando presumiendo de la maravillosa relación que tiene con sus hijos ha acudido con Gloria Camila y José María -fruto de su relación con Ana María Aldón- a Las Ventas para disfrutar de la apertura de la temporada taurina en Madrid.

A pesar de que está muy unido a su cuñado, el diestro se ha desmarcado de la información de que Amador podría perder 'La más grande': "Hace ya bastante tiempo que no he ido al sur y no sé" ha asegurado, dejando en el aire si le daría pena que su cuñado tuviese que abandonar la finca que heredó de Rocío Jurado, y si él estaría dispuesto a ayudarle.

Presumiendo de su fama de conquistador y su carácter galante, Ortega Cano no ha dudado en piropear a la reportera cuando esta ha aplaudido su elegancia, con sombrero color crema y americana a juego. "Gracias, usted también va muy guapa, muy joven. Somos los jóvenes" ha exclamado con coquetería.