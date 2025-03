Escassi se gana a la familia Casas: la madre de Sheila lo deja claro con este gesto tan significativo

Parece que Álvaro Muñoz Escassi ha conseguido lo que muchos dudaban: ganarse el cariño de la familia Casas. Y es que, mientras el jinete continúa su aventura en Supervivientes 2025, un pequeño gran gesto de su suegra ha dejado claro que su relación con Sheila Casas no solo va en serio, sino que está más que bendecida por los suyos.

La prueba ha llegado de la mano de la propia Sheila, quien ha compartido orgullosa en sus redes sociales un vídeo que le envió su madre desde casa, donde aparece Escassi participando en una de las pruebas del concurso. “Vídeos que me manda mi madre”, escribía entre risas y corazones, dejando entrever que su madre no solo sigue cada paso de su yerno en televisión, sino que lo hace con admiración y complicidad.

Este gesto ha disipado cualquier tipo de duda sobre si Escassi ha logrado encajar en el clan Casas, una familia tan discreta como conocida por su aversión a la vida pública. Si bien Mario y Óscar Casas son extremadamente celosos de su intimidad, Sheila ha confirmado que su novio ya ha conocido a sus hermanos y que el encuentro fue todo un éxito. “Hubo conexión”, confesaba en su momento, aunque admitió que el jinete estaba algo nervioso. “Somos cinco y eso impone. Sobre todo con Mario, por la edad, pero al final todo bien”.

¿El pasado de Escassi? Superado

A pesar de la fama de seductor y su historial amoroso más que mediático, Sheila ha salido en defensa de Escassi cada vez que ha sido necesario: “Todo el mundo tiene pasado, el suyo es más público, pero ahí no me meto”. La colaboradora de televisión se ha mostrado segura y feliz con su relación, sin dejarse afectar por los rumores ni los comentarios ajenos. “Para mí, está siendo un camino maravilloso y muy bonito. Lo que importa es lo que hay en casa”, afirmaba contundente.

Incluso el propio Álvaro, con su habitual sinceridad, bromeaba hace unos meses sobre si sería o no un buen partido para la familia de su chica. Pero los hechos hablan por sí solos, y su vínculo con Sheila parece más sólido que nunca.

¿Campanas de boda a la vista?

Aunque nunca ha sido de ideas tradicionales, Sheila Casas no cierra del todo la puerta a un futuro paso por el altar. “Nunca he sido de casarme, nunca he querido, pero nunca digas de esta agua no beberé”, ha reconocido recientemente. Y es que su despedida romántica antes de que Escassi pusiera rumbo a Honduras despertó todo tipo de rumores... ¿Será el próximo gran acontecimiento de la familia?

De momento, entre vídeos de su suegra, apoyos públicos y planes de futuro, todo indica que Escassi ya es uno más en la familia Casas. Y si el amor continúa tan firme, lo veremos no solo en photocalls, sino quizá... ¡en un futuro enlace muy comentado!