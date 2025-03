Soy experta en limpieza y este "flis flis" casero es el mejor para tus azulejos: tres ingredientes

Muchas veces la limpieza de la cocina puede hacerse cuesta arriba. Las paredes van acumulando suciedad tras cada comida preparada y, al principio, puede ser casi imperceptible, pero no te dejes engañar. María Rodríguez, @mariarodriggzz en TikTok, explota esta red social para dar todo tipo de consejos, entre los que puedes encontrar algunos de moda y limpieza. En esta ocasión ha compartido su experiencia con la limpieza de azulejos, con lo que intenta hacer más sencilla la vida de sus espectadores.

La mejor frase que define su consejo es que "quita la mierda que da gusto". La tiktoker menciona a su madre continuamente como verdadera autora de este consejo infalible. Para empezar, María enseña un espray con el que se comenzará a la limpieza, lo importante de esto es el recipiente, no el contenido. Pero esto no es lo único necesario, además de esto necesitarás amoniaco, alcohol de limpieza y agua. Estos tres últimos elementos se mezclan, "un vasito de cada uno", dice María.

El primer paso es echar la mezcla que has realizado en el recipiente vacío del "flis flis". Con esa preparación, deberás echarlo por toda la pared, "donde esté la suciedad incrustada", apunta la tiktoker. Con esto habrás prácticamente acabado, solo tendrás que retirar la mezcla que has echado por toda la pared. Entra en juego otro instrumento de limpieza, la mopa, que deberás cubrir con una "trapo de microfibra", según las indicaciones de María Rodríguez. Esto te ayudará a pasar el trapo por toda la pared de la cocina y conseguirás el resultado esperado. Según el testimonio de la tiktoker "se queda impoluto y sale la mierda que es que no tienes que hacer nada".

Además de compartir este truco, muestra los resultados. Los azulejos de la casa de su madre se ven tan brillantes y limpios como el primer día.