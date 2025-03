Soy farmacéutico y corres peligro si dejas la carne poco hecha: esta es la razón

"En este vídeo nos cuentan que si comes de carne de oso, esta puede contener unos parásitos que al llegar a nuestro estómago e intestinos se empiezan a reproducir, pasan a la sangre y a través de esta pueden llegar a nuestros músculos, donde forman quistes que pueden llegar a ser muy dolorosos y pueden sobrevivir durante años". Así advierte el famoso farmacéutico de TikTok, Álvaro Fernández (@farmaceuticofernandez) sobre este parásito que se encuentra en la carne poco cocida. "Que tú dirás ya y a mí esto qué más me da si yo no como osos. Bueno, no te quiero traumatizar, pero con la carne de cerdo mal o a medio cocinar también puede pasar", concluye el farmacéutico.

Pero, ¿qué es exactamente esta enfermedad? La triquinosis o triquinelosis es un tipo de infección parasitaria que infectan a animales como osos, pumas, zorros, jabalíes y cerdos domésticos. Esta enfermedad la podemos contraer si se consume carne cruda o mal cocinada, especialmente si es de cerdo o de jabalí.

Cuando se consume este tipo de carne que contienen las larvas, estas maduran y se convierten en gusanos adultos dentro del intestino delgado, es proceso de varias semanas, pero una vez estas larvas se crezcan se reproducirán y dejarán larvas que, viajarán a lo largo del cuerpo a través del torrente sanguíneo y acabarán instalándose en el tejido muscular. Esta enfermedad se encuentra especialmente en las zonas rurales de todo el mundo, aunque no es muy común a día de hoy.

Síntomas

Los síntomas de la infección por triquinosis puede variar, ya que depende de la cantidad de larvas consumidas en la carne.

En los casos que leves, es decir, donde la cantidad de parásitos en el cuerpo es mínima es probable que no causen síntomas. Pero, si se ha ingerido una mayor cantidad de larvas, los primeros síntomas suelen ser: diarrea, dolo abdominal, fatiga, náuseas y vómitos. Si estos han llegado al tejido muscular, los síntomas serán los siguientes:

Fiebre alta

Dolo y sensibilidad muscular

Hinchazón en los párpados o rostro

Dolor articular

Dolor de cabeza

Picazón e irritación en la piel

Conjuntivitis

En caso de ser una infección mínima, no se necesitará atención médica, pero si tienes problemas digestivos contacta con tu médico de cabecera a la mayor brevedad posible.

Las complicaciones por triquinosis es poco común, pero si se desplazan de manera errónea, es decir, si acaban en los órganos, se puede generar complicaciones muy peligrosas como la inflamación de las siguientes áreas: capa muscular de la pared del corazón, la capa del tejido protector que rodea al cerebro y a la médula espinal o los pulmones.

Prevención

Lo bueno, es que esta infección es fácil de prevenir y se puede tratar con medicamentos en caso de contagiarse. Se puede evitar cocinando bien la carne (ya sabemos que si es de cerdo, tiene que estar completamente hecha), evitando el consumo de embutidos o productos caseros que no tengan control sanitario. Además, el congelar la carne ayuda, aunque no elimina del todo al parásito.

Aunque no es una enfermedad muy común, esta puede llegar a ser grave, por lo que asegúrate de comprar en sitios de confianza y aunque a veces cueste, no dejar la carne medio hecha.