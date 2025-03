El inesperado regalo de la Seguridad social de hasta 5 años extra cotizados si empezaron a trabajar antes de 2011: así lo pueden conseguir

La jubilación es una etapa ansiada por muchos trabajadores. Después de una dura y extensa vida laboral, la desconexión y la salida del mercado laboral son premios más que merecidos. Una vez se alcanza la edad ordinaria, la Seguridad Social se encarga de proporcionar la pensión.

Dicho esto, las cotizaciones juegan un papel fundamental para determinar tu pensión de jubilación. Todo el mundo, ya sea trabajador por cuenta propia o ajena, debe hacer estos pagos para disfrutar de esta prestación. Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad el sistema de pensiones, el Gobierno ha ido retrasando la edad de jubilación. En 2025, los trabajadores se podrán jubilar a los 65 años si acreditan una cotización de 38 años y 3 meses o más. Si no es así, deberán esperar a cumplir los 66 años y 8 meses.

Los nacidos en 1970 todavía tienen recorrido a nivel laboral, pero podrán acceder a la jubilación a partir de una edad más avanzada que este año. Para poner fin a su trayectoria profesional, los trabajadores podrán jubilarse en 2035 a los 65 años si han cotizado 38 años y 6 meses o más.

Si no han alcanzado este periodo, y han cotizado menos de 38 años y 6 meses, la jubilación deberá esperar a los 67 años. Es decir, su vida laboral no finalizaría hasta 2037.

Mucha gente que ha empezado su vida laboral, lo ha hecho a trvés de becas o prácticas que no estaban remuneradas. La Seguridad Social ha dado un paso importante para reconocer el valor de las prácticas formativas realizadas en el pasado.

Gracias a un nuevo convenio especial, es posible recuperar hasta 5 años adicionales de cotización en el historial laboral por períodos de prácticas no remuneradas o becas realizadas antes de 2011., informan desde Informativos Telecinco. Esta medida, que entró en vigor en agosto de 2024, representa una oportunidad única para quienes desean mejorar su situación de cara a la jubilación.

Este cambio normativo no solo beneficia a quienes realizaron prácticas formativas, sino que también reconoce el esfuerzo de estudiantes universitarios, investigadores y profesionales en formación.

Si cumples con los requisitos, puedes sumar hasta 1.825 días de cotización a tu historial, lo que podría tener un impacto significativo en tu futura pensión. El convenio está dirigido a personas que realizaron prácticas no remuneradas o participaron en programas de investigación antes del 1 de noviembre de 2011. También incluye a estudiantes universitarios de grado, máster o doctorado, así como a quienes cursaron formación profesional o enseñanzas artísticas superiores, tanto en España como en el extranjero. Esta medida está pensada para quienes, durante su etapa formativa, no tuvieron la oportunidad de cotizar a la Seguridad Social. Si realizaste prácticas no remuneradas, fuiste becario o participaste en programas de investigación antes de 2011, podrías ser uno de los beneficiarios.