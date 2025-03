La jefa del novio de Anabel Pantoja rompe su silencio tras la decisión judicial: "Que pesadilla"

Buenas noticias para Anabel Pantoja y David Rodríguez. Y es que a falta de confirmación oficial, todo apunta a que la jueza de Gran Canaria que investiga el presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma -por las lesiones que la pequeña presentaba cuando ingresó de urgencia en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria el pasado 11 de enero- ya ha concluido la instrucción del caso y en los próximos días podría hacer público el archivo de la causa.

Algo que la pareja ya sabría, puesto que como han revelado en 'TardeAR' el abogado del fisioterapeuta cordobés le habría llamado el jueves pasado para darle esta importante última hora que pone punto y final a los complicados momentos que han vivido en los últimos meses al ver como se les cuestionaba como padres.

Uno de sus grandes apoyos, y de las personas que más ha hecho para demostrar que David es un buen padre -poniendo a su disposición médicos de todas las especialidades para probar que lo que le ocurrió a Alma no tuvo nada que ver con una presunta mala praxis del novio de Anabel- ha sido su jefa y amiga Mariló de la Rubia.

Intentando mantenerse en un discreto segundo plano, la examiga de Isabel Pantoja ha guardado silencio cuando le hemos preguntado por el posible archivo de la investigación, y por el reciente ingreso hospitalario de la tonadillera por un problema de salud que sufriría desde hace años y que la propia Mariló conocería al detalle, puesto que se encargó de gestionar sus citas y pruebas médicas hasta que rompieron su amistad hace un año a causa del protagonismo mediático de la cordobesa.

Mientras la jefa de David ha guardado silencio y se ha tomado las preguntas de la prensa con resignación, sus acompañantes no han dudado en estallar contra la prensa: "No sé cómo puedes aguantar esto continuamente. Es una pesadilla. Yo no sé por qué venís aquí todos los días cuando no os contesta a vosotros. Habéis venido y nunca jamás ha hablado". "Qué pesadilla, de verdad" han recriminado mientras Mariló, visiblemente avergonzada, ha evitado revelar si sabía que Pantoja haía estado ingresada, y si es cierto que Anabel ha obligado a todos los que le han ayudado en la investigación a firmar un contrato de confidencialidad para que no trascienda nada a la prensa.