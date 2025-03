Jorge Rey dice adiós tras todo este tiempo: "Se impone..."

La semana pasada no ha dejado indiferente a nadie. La borrasca Martinho trajo altas temperaturas hacia la mitad de la semana, pero su influencia no acabó ahí. Las fuertes lluvias y el viento protagonizaron el resto de la semana con alguna que otra inundación e, incluso, causando destrozos, como ocurrió en Talavera de la Reina con el conocido puente romano. Pero la nueva semana va a dar un giro para adecuarse mejor a la recién entrada primavera. El frío se convertirá en cosas del pasado.

Jorge Rey, Mario Picazo y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) han hablado, sobre una pequeña mejora, principalmente por la partida de la borrasca Martinho. "Durante las próximas 24 o 48 horas vamos a notar cómo Martinho se va alejando hacia el este para dejar vía libre a las altas presiones", anuncia Mario Picazo. Aunque Jorge Rey menciona un aumento de las temperaturas, estas no llegarán hasta el miércoles, cuando "se impone el anticiclón en general y el calor en particular", informa el joven meteorólogo.

El lunes se caracterizará aún por las intensas lluvias, mientras que el martes habrá solo restos de esa inestabilidad, según la información de Mario Picazo. Las víctimas de esa inestabilidad serán zonas del norte, del este y las islas Baleares. Pero no todo son tormentas. El miércoles, tal y como anunció Jorge Rey, volverá el calor, pues "terminaremos el mes y la semana con máximas de incluso 26 en Valencia o en Sevilla". Sin embargo, habrá complicaciones en las comunidades que menos sufrieron con las borrascas anteriores. Canarias será testigo de "precipitaciones localmente intensas", predice Mario Picazo.

¿Qué pasa con Asturias?

En el caso de esta comunidad autónoma uniprovincial, le tocará darse una buena ducha, ya que se esperan lluvias en zonas del Cantábrico, según avisa Mario Picazo. Pero, en un principio, también se podrá disfrutar de una subida de las temperaturas en estas zonas norteñas. A partir del miércoles reinará la estabilidad que se manifestará "con cielos mayormente despejados", anuncia el meteorólogo. Sin embargo, justamente en Asturias, las lluvias continuarán, aunque con debilidad.

Gijón

La AEMET ofrece una imagen más desglosada de lo que se encontrará en los tres municipios centrales de Asturias. Para el martes no duda en anunciar un 100 % de lluvias hasta las 12 horas, que se verá reducido hasta el 60 % a partir de esa hora. El sol intentará asomar sus rayos mínimamente durante los días centrales: miércoles y jueves. Pero no conseguirá bajar a cero las probabilidades de lluvia, que se quedarán en un 10 % en las tardes de ambos días, mientras que las mañanas serán algo más lluviosas. Estas precipitaciones volverán a tener su debido protagonismo durante el fin de semana, que no bajará del 95 % de probabilidad según muestra la AEMET. Por otro lado, las temperaturas se mantendrán relativamente estables a lo largo de toda la semana, aunque durante el sábado y el domingo las mínimas subirán hasta 10 y 12 respectivamente. En cuanto a los vientos, ya no se notarán los efectos de la borrasca que protagonizó la pasada semana, pues lo máximo a lo que se llegará serán 20 kilómetros/hora el fin de semana.

Oviedo

En Oviedo se repetirá el patrón de lluvias del municipio anterior. Acogerá fuertes lluvias el martes y acabará la semana de la misma manera, mientras que durante el miércoles y el jueves, el sol también intentará hacer su aparición. La diferencia vendrá marcada por las temperaturas y los vientos. Las temperaturas máximas podrán alcanzar hasta 17 grados el viernes, aunque se compensará con una mínima de 5 grados. En lo que se refiere a los vientos, el sábado podrán llegar a 15 kilómetros/hora, pero lo más habitual serán los 10 kilómetros/hora a lo largo de toda la semana.

Avilés

Este municipio vuelve a actuar de mediador. Es el único que se bajará hasta un 20 % de probabilidad en la noche del martes. El miércoles también tendrá lluvias débiles, aunque empezará el día con un 55 % de probabilidades. Sin embargo, en lo que se diferenciará Avilés, será que el sol llegará hasta el miércoles, aunque sea acompañado por lluvias. En cuanto a las temperaturas y a los vientos sí se caracteriza por ser la conjunción entre Oviedo y Gijón. Será la zona más templada, con 16 grados como máxima el viernes y con 7 como mínima el mismo día. El sábado habrá vientos de 20 kilómetros/hora, pero el resto de los días la velocidad general será de 10 kilómetros/hora.

Estas últimas predicciones responden a los datos proporcionados por la AEMET, pero Jorge Rey da un mensaje de esperanza al recordando las famosas cabañuelas, con las que predijo que vendría muy buen tiempo.