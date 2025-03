Con lágrimas en los ojos Anabel Pantoja vive su separación y mudanza: "Tras cuatro meses me separo"

Con lágrimas en los ojos, nostalgia en el corazón y una maleta cargada de recuerdos, Anabel Pantoja ha vivido uno de los momentos más delicados desde que se convirtió en madre: separarse por primera vez de su hija Alma. La influencer ha compartido con sus seguidores este capítulo tan personal, explicando que se ha visto obligada a pasar 48 horas lejos de su pequeña para cerrar una etapa importante de su vida: dejar definitivamente su piso en Madrid.

Anabel ha decidido poner punto final a su vida en la capital y mudarse de forma permanente a Gran Canaria, donde reside con su pareja David Rodríguez y su hija. La sobrina de Isabel Pantoja ha reconocido que mantener la vivienda madrileña no tenía ya sentido, sobre todo desde que su rutina diaria transcurre entre Córdoba y Canarias. “Es el primer día en cuatro meses que me separo 48 horas de mi niña. Voy a realizar la mudanza, dejo el piso de la capital porque no estoy casi yendo”, explicaba visiblemente emocionada en un vídeo que no ha tardado en conmover a sus seguidores.

Madrid, su refugio... hasta ahora

Aunque Anabel siempre ha mostrado que Madrid no era su ciudad favorita, también ha confesado que su piso se había convertido en un “refugio y hogar”. En su última visita, la colaboradora quiso despedirse a lo grande: grabó el espacio casi vacío, reviviendo instantes que había vivido en esa casa, mientras recogía cada objeto que, durante años, la había acompañado en sus días más públicos... y también en los más íntimos.

“Este piso ha sido mi refugio. Tocaba recoger recuerdos y volver”, decía entre lágrimas. Con la ayuda de una empresa de mudanzas, todos sus enseres han sido repartidos entre Sevilla, Córdoba y, por supuesto, su nueva residencia oficial en Arguineguín.

Reencuentro entre lágrimas con David y Alma

Pero el capítulo más esperado llegó poco después. Una vez finalizada la mudanza, Anabel regresó a Córdoba para reencontrarse con David Rodríguez y su hija Alma. El emotivo recibimiento en la estación del AVE quedó registrado en sus redes sociales, con un gesto que hablaba por sí solo. “Llegar y ver esto no tiene precio”, escribió Anabel, que compartió con sus seguidores la cálida bienvenida de su familia.

Ya instalada de nuevo en Gran Canaria, la influencer ha retomado su día a día en la isla y no ha dudado en presumir de su nueva vida: vistas al mar, paseos familiares, estilismos primaverales para la pequeña Alma y momentos de serenidad que confirman que ha tomado la decisión correcta.

Un horizonte más tranquilo para la familia

Mientras disfruta de su nueva etapa, Anabel también podría recibir buenas noticias en los próximos días. Ella y su pareja siguen inmersos en un complicado proceso judicial relacionado con un presunto caso de maltrato infantil hacia su hija, una investigación que comenzó en enero y que ha marcado los primeros meses de vida de la pequeña. Sin embargo, según ha revelado la periodista Leticia Requejo en 'TardeAR', el abogado de la pareja ha asegurado que la causa podría archivarse próximamente.

Un alivio que, de confirmarse, pondría fin a uno de los capítulos más duros que ha vivido la colaboradora y que supondría un nuevo comienzo para la familia en su hogar definitivo.

Entre recuerdos, mudanzas y emociones, Anabel Pantoja demuestra una vez más su fortaleza, afrontando los cambios con una sonrisa y siempre con la mirada puesta en lo más importante: su hija.