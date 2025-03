Luitingo emite un nuevo comunicado en el que anuncia la demanda tras la ruptura con Jessica Bueno: "No tengan ninguna duda que iré hasta el final"

Continúan las complicaciones para Luitingo. Si hace unos días, 'Fiesta' entrevistaba a un primo del cantante que aseguraba que el exnovio de Jessica Bueno "deja mucho que desear como persona", ahora el programa cuenta con el testimonio de una persona que forma parte del entorno más cercano del artista. No se atreve a dar la cara, pero sus declaraciones son muy reveladoras, pues habla de lo complicada que era la relación entre Luitingo y Jessica.

Luitingo no pasa por un buen momento. Ya lo confesó él mismo hace unos días a través de sus redes sociales donde denunció la situación que está viviendo a raíz de su ruptura con Jessica Bueno: "Jamás pensé que pasaría por esto", llegó a decir. Pero su entorno ha decidido hablar en el programa Fiesta y si ya su primo Jesús vendió a un Luitingo "capaz de todo por facturar", ahora es otra persona muy cercana quien decide desenmascararle.

Y desde Fiesta incluso han señalado al padre del propio cantante. Un informador que ha estado en contacto directo con el entorno de Luitingo ha puesto el foco en el padre de Luitingo, conocido como Sele de Triana, quien supuestamente estaría moviendo los hilos y "organizando" la vida de su hijo, tanto profesional como sentimental. Según este informador, Sele incluso estaría detrás de algunos de los comentarios positivos que su hijo recibe en redes sociales: "Son unas personas muy interesadas, especialmente el padre que es quien mueve los hilos de todo. Son personas que buscan la fama y el dinero a través de los demás, no tiene por qué ser una relación de pareja, utilizan a quien sea, vecinos y todo. El padre es el que le dice a Luitingo con quién tiene que relacionarse, este hombre hasta tiene cuentas falsas de Instagram para comentarle las publicaciones a su hijo y que así tenga más apoyo y seguidores. En el círculo del barrio en el que viven se les conoce como 'Los cagalástimas', porque van vendiendo sus penas cuando no son reales".

Luitingo emite un nuevo comunicado en el que anuncia la demanda tras la ruptura con Jessica Bueno: "No tengan ninguna duda que iré hasta el final" / INSTAGRAM

Un duro testimonio que ha llevado a Luitingo a tomar medidas para terminar con todo estos ataques que está recibiendo de manera constante tras anunciar la separación con Jessica Bueno. El cantante ha publicado un nuevo comunicado a través de sus redes sociales donde anuncia que demandará: "Ante las continuas informaciones que se han venido ofreciendo en torno a que no ejercitaré acciones legales por haber cesado mi relación profesional con el despacho Luis Romero, vengo a confirmar que por ciertas cuestiones que no mencionaré mi defensa no la asumirá tal profesional. De tal forma, todas las conductas desarrolladas en los últimos días por medios de comunicación y periodistas serán objeto de demanda a través del equipo legal de AVERUM Abogados, y en concreto, por los Letrados: Mario Bonacho Caballero y Marisa Herrero-Tejedor habiéndose procedido a la contratación del precitado bufete. No tengan ninguna duda que iré hasta el final con todo lo efectuado contra mi persona en los últimos días", reza el texto que ha publicado.