Paran Fiesta en directo para confirmar la infidelidad: "Esto es lo que se llama una infidelidad de las peores porque esa imagen no se te va de la cabeza"

Fiesta, el programa que presenta Emma García en las tardes de Telecinco, ha vivido un estremecedor releto en el que la infidelidad ha sido la protagonista. El pasado fin de semana, Amor Romeira destapó en el plató de 'Fiesta' que Carlos, el marido de Laura Cuevas, habría descubierto una nueva infidelidad por parte de su mujer. Y decimos 'nueva' porque, en su día, ya hubo una deslealtad que fue perdonada, pero la novedad era que habría descubierto un nuevo engaño mientras ella participaba en 'Supervivientes'. Estaría valorando la credibilidad de esta última infidelidad y a la espera de pruebas.

El propio Carlos confirmó en el plató de 'Supervivientes' que "este verano pasó lo que pasó". "Ella conoció a unos amigos nuevos, empezó a salir, llegaba a casa muy tarde, muchos días y yo tonto no soy, veía que ahí pasaba algo hasta que me encontré la sorpresa y lo dejamos, pero eso es agua pasada ya", añadió. Ahora, la colaboradora de 'Fiesta' tiene más detalles al respecto.

Amor Romeira cuenta que Carlos está intentando llevar toda esta exposición de la mejor manera posible y da algunos detalles hasta ahora desconocidos de esa primera infidelidad: "Les pilló con las manos en la masa. Es decir, pilla a Laura y al amante en pleno acto". Según Amor, Carlos sabe que "Laura le ha fallado" y lo está pasando mal porque "está muy enamorado".

"Esto es lo que se llama una infidelidad de las peores porque esa imagen no se te va de la cabeza", considera Emma García ante esta revelación que pilla a todos por sorpresa en plató. Además, dice Amor que Carlos "se enfrenta a la nueva información y, durante dos días va en busca de esa persona para mantener una conversación porque quiere los datos, quiere contratar la información que le ha llegado".

Jota Caral / Manuel Riu

La confesión en Supervivientes

Carlos podía ver unas imágenes de Laura Cuevas diciéndole a Terelu, al haber activado el protocolo de abandono en supervivientes, que le dijera a su marido que le echaba mucho de menos porque estaba preocupada porque "podían salir cosas", algo a lo que reaccionaba él en plató: "Cosas de cuernos de ella ya han salido, pero yo estoy muy tranquilo, si no no estaría aquí. Yo me he enterado que lo están diciendo por ahí desde que está ella concursando". Él aseguraba que "sabe que existe" la persona con la que se está relacionando a Laura y explicaba que ella le dejó dicho "que podía salir gente hablando": "Cuando el río suena, agua lleva, pero yo espero y creo que no". El que sorprendía al responder con un "sí" cuando Jorge Javier le preguntaba si alguna vez le había dado la sensación de que esto estuviera pasando.

Y este se confesaba con el presentador en el plató: