Rosa para Pasapalabra en directo para desvelar la enfermedad que padece: "No veía nada"

Emocionante, igualado y trepidante, así ha sido el nuevo duelo en El Rosco entre Manu y Rosa en Pasapalabra. Los dos concursantes, jugando por un bote de 1.384.000 euros, han protagonizado un cara a cara muy exigente, una partida de estrategas del que ha sido testigo un nuevo cuarteto de invitados.

Rosa ha comenzado este duelo, aunque sólo con dos segundos de ventaja sobre Manu. En un toma y daca durante la primera vuelta, el madrileño ha tomado la delantera hasta llegar a la Z con 19 aciertos. Sin embargo, la gallega le ha mantenido el pulso y ha acabado superándole con un gran turno que ha dejado los marcadores en un tenso 22-19.

Manu se ha acercado con dos aciertos más, pero Rosa ha sorprendido sacando otro as. ¡Estaba a sólo dos letras de ganar el bote! Finalmente, Rosa se ha impuesto a Manu en una final épica y ha enviado a su rival a la silla azul. Una silla por la que Manu ha tenido que pasar varias veces durante la pasada semana .

Y es que Rosa lleva una racha espectacular. Tanto es así que Manu ha tenidop que luchar por su permanencia para conseguir peleando por el jugoso bote que está en juego. Eso sí, lo que está claro es que los dos han formado una pareja que recuerda a las clásicas de Rafa y Orestes o Moisés y Óscar.

Cada vez más cerca de entrar en el club de los centenarios de Pasapalabra, a estas alturas Rosa ya ha dejado una huella histórica en el concurso. Por su larga permanencia, por su simpatía, por su carisma, es una de las mujeres más importantes que han pasado por el programa. Además, sus duelos contra Manu en El Rosco mantienen a los espectadores en vilo cada tarde. La concursante coruñesa ha pasado por rachas más o menos buenas desde que superó su primera Silla Azul. Actualmente se encuentra en un momento de fortaleza, en un toma y daca por el color naranja con su rival. Sin embargo, también ha sufrido momentos complicados y ella misma ha revelado el motivo a Roberto Leal.

"Tuve una época en la que no veía nada", le ha contado al presentador. Rosa ha explicado que tuvo "un fallo técnico", una confesión que ha resultado tan insólita como divertida. La calma que transmite Rosa Rodríguez es contagiosa. Su sonrisa, también. En una veintena de programas, se ha ganado el cariño y la admiración de todos los espectadores de Pasapalabra y ella asegura que está cumpliendo "un sueño". "Es exactamente como me lo imaginaba y eso me hace muy feliz", confiesa en esta entrevista exclusiva para la web de Pasapalabra. De hecho, ha pasado de profesora a estudiante... porque para ganar el bote, que ha regresado al millón de euros, hay que aprender mucho. De hecho, Rosa ni puede precisar la cantidad de horas que le dedica a prepararse: "Desde que me levanto, todo el día mentalmente estás ahí intentando absorber". De hecho, nos sorprende con su método de estudio: "Salgo por las mañanas y me pego un par de horas caminando por la montaña".