Rosa pincha en Paspalabra y no logra a pocos días de ser centenaria: 1.384.000 euros

Rosa va camino de convertirse en centenaria en Paspalabra. La gallega se ha ganado un puesto en la historia del programa por sus conocimientos, complicidad con el presentador, Roberto Leal y también con su máximo rival, Manu y por la bondad y calma que transmite tanto en la silla azul, como en el rosco final del programa.

En su último duelo, los dos concursantes, jugando por un bote de 1.384.000 euros, han protagonizado un cara a cara muy exigente, una partida de estrategas del que ha sido testigo un nuevo cuarteto de invitados. Rosa ha comenzado este duelo, aunque sólo con dos segundos de ventaja sobre Manu. En un toma y daca durante la primera vuelta, el madrileño ha tomado la delantera hasta llegar a la Z con 19 aciertos. Sin embargo, la gallega le ha mantenido el pulso y ha acabado superándole con un gran turno que ha dejado los marcadores en un tenso 22-19. Manu se ha acercado con dos aciertos más, pero Rosa ha sorprendido sacando otro as. ¡Estaba a sólo dos letras de ganar el bote! Finalmente, Rosa se ha impuesto a Manu en una final épica y ha enviado a su rival a la silla azul. Una silla por la que Manu ha tenido que pasar varias veces durante la pasada semana .

Rosa llegaba a Paspalabra hace casi 100 programas tras vencer a Natalia en la silla azul del programa. Rosa y Manu nos están dando unos Roscos de auténtico infarto, en el que el más mínimo detalle es crucial para decantar la victoria hacia la coruñesa o el madrileño.

El bote del programa asciende a fecha de este artículo a 1.384.000 euros, y se necesita acertar las 25 letras del Rosco para alcanzar algo que solo cuatro concursantes han logrado en esta etapa de Pasapalabra.

Estamos acostumbrados a ver a Rosa y Manu pelear por el bote, rozarlo con los dedos y regalarnos cifras altas de aciertos en El Rosco. Al menos, a uno de ellos, pues el madrileño se ha quedado a una letra del bote en varias ocasiones.

Pero con Rosa es diferente, pues la gallega va sumando programas cada tarde y se acerca al centenario en Pasapalabra, pero todavía no ha alcanzado ningún 24 en El Rosco. Esto no significa nada, no ha evitado que Rosa se alce con muchas victorias en El Rosco frente a Manu, pero sí que supone un hándicap de cara a lograr el bote del programa. La gallega tiene en los 23 aciertos en El Rosco su techo, un límite que no consigue superar, y una asignatura pendiente si quiere optar al bote de Pasapalabra. Porque para llegar a los 25 aciertos, antes hay que llegar al 24.

Rosa ha llegado en varias ocasiones a los 23 aciertos, pero le falta esa pizca de suerte para ponerse a una del bote y vivir, quién sabe, un momento histórico en Pasapalabra.