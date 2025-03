Sustitución de última hora en Pasapalabra: Isabel se convierte en nueva concursante

¿Manu o Rosa? ¿Rosa o Manu? Cualquiera de los dos concursantes puede hacerse con el ansiado premio de Pasapalabra. Y es que ganar Paspalabra es algo más que conseguir un premio económico. Es hacer historia en uno de los programas con más audiencia de la televisión actual, convertirse en leyenda de los concursos, y pasar a formar parte de la historia de la televisión reciente.

Manu y Rosa han recuperado esa etapa de Pasapalabra en la que volvían loco a Roberto Leal con el color naranja. Sus duelos en El Rosco vuelven a ser un toma y daca mientras el bote no para de crecer. En este nuevo cara a cara han jugado por un premio de 1.378.000 euros. Además, ha estado precedido por el nuevo poema de despedida del concursante madrileño a los invitados. Esta vez ha dedicado sus versos a Marta Pombo, Pelayo Díaz, Daniel Grao y Pepa Rus. Pese a los 23 segundos de ventaja con los que ha comenzado Manu, o quizá gracias a ellos, Rosa ha comenzado liderando la prueba. Ha jugado con un punto de velocidad mayor y, por lo tanto, ha marcado distancias con su rival durante la primera vuelta. La ha completado con 19 aciertos, sumando uno más en ese mismo turno. Manu ha optado por recuperar la calma que suele caracterizarle. Poco a poco se ha ido acercando a Rosa, que ha situado el listón en 22 aciertos. El madrileño, con 21, se ha visto obligado a arriesgar. Finalmente se ha producido empate entre Manu y Rosa, por lo que ambos se libran de participar en la temida silla azul.

Una silla azul que nos ha dejado momentos épicos, como la recordada eliminación de Nacho Mangut, pero también historias personales recordadas por los espectadores del programa.¡Incluso sustituciones de última hora! Es lo que pasó en la histórica época en la que óscar y Moisés peleaban por el bote del programa. Corría marzo de 2024 y Moiseés tenía que enfrentarse a La Silla Azul. Óscar lo adelantó en el último momento en el enfrentamiento y aunque el riojano luchó para tratar de asegurar su continuidad en Pasapalabra, no fue capaz de superar a su contrincante. La nueva aspirante a convertirse en concursante de Pasapalabra que se enfrentaba a Moisés en la Silla Azul sorprendía a todos con la curiosa razón por la que había acabado ahí. “Iba a venir mi marido al casting y como no podía me ofrecí a ir yo y me aceptaron”, comentaba ella al llegar al plató.

Isabel lo dio todo en su enfrentamiento con Moisés y demostraba haber sido merecedora de pasar el casting. Sin embargo, no pudo derrotar al veterano.

Moisés logró su permanencia en el programa y pese a que llevaba más tiempo que su rival, fue finalmente Óscar el que conquistó el bote de 1,8 millones de euros, pasando a la historia del concurso de Antena 3 que presenta por las tardes Roberto Leal.