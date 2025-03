Adiós al problema de los platos en la cocina: la solución vertical de Ikea (de dos alturas) que arrasa

María Ruiz tiene las claves para tener una cocina bien ordenada y lo duda en compartirlo con sus espectadores. Este tiktoker hace uso de la red social, donde se hace llamar @decoratmr, para enseñar a sus seguidores trucos sobre orden, decoración y bricolaje. En este caso le ha tocado la hora al orden, por lo que gracias a ella conseguirás una buena organización en el espacio donde reina la comida. Sin embargo, no todos los consejos que da son para un orden alimentario, sino para todo lo necesario en el ámbito de la cocina.

En la cocina puede encontrarse algún que otro instrumento de limpieza. Este es el caso de las bayetas, que muchas veces quedan enrolladas o dobladas en la encimera, favoreciendo la proliferación de bacterias. Para evitar esto María Ruiz ha buscado su solución en Ikea, donde puede encontrarse el toallero extraíble que muestra. Según la tiktoker, este accesorio "va genial para tender las bayetas y no tenerlas a la vista". Puede encontrarse en la multinacional por el nombre de "UTRUSTA toallero". Con este truco, María Ruiz consigue orden y limpieza.

El segundo truco lo utiliza para la organización de la vajilla. La tiktoker utiliza unos estantes para conseguir una doble altura en los muebles de la cocina, con ellos consigue "aprovechar al máximo el espacio". En este caso también ha echado mano de Ikea, donde las pequeñas estanterías pueden encontrarse bajo el pseudónimo de "VARIERA estante adicional". Además, añade que puede usarse tanto para vasos como para platos. Pero este no es el único instrumento que ayuda a crear una doble, o incluso triple altura. María Ruiz muestra otra opción que puede encontrarse en Amazon. Esta nueva solución le ayuda a "ordenar los platos por tamaños", afirma. Además, da otra opción para organizar tus platos: un portaplatos de bambú, y, esta vez, de Ikea. Puede encontrarse con el nombre de "OSTBIT portaplatos" y María Ruiz añade que "si le ponemos imaginación podemos darle en casa muchos otros usos para organizar cualquier cosa verticalmente". Con estas tres opciones tendrás tus armarios perfectamente organizados.

El siguiente truco lo califica de "imprescindible" y se trata de un dispensador de papel film y aluminio. Este objeto que te hará más fácil la vida en la cocina no es Ikea, María Ruiz sorprende cambiando de proveedor y recurre a Amazon. Este instrumento destaca por su funcionalidad. Pero los consejos no terminan aquí, en otro de los trucos que enseña aparecen cestas como manera de organizar el espacio de los cajones. Destaca su utilidad diciendo que los tiene repartidas por toda la casa, "en la cocina me van genial para ordenarlo todo por categorías", afirma la tiktoker. En este caso, vuelve a recurrir a su multinacional de confianza, Ikea, donde pueden encontrarse con el nombre de "VARIERA cajas". Aunque también añade que pueden encontrarse en muchos sitios.

Otro de los elementos necesarios en una cocina son los escurridores. La tiktoker muestra dos opciones y ambas pueden encontrarse en Amazon. El primero de ellos es un escurreplatos "libre de BPA", afirma. El BPA es un producto químico que recibe el nombre de Bisfenol A, que provoca daños en la salud según los estudios. Además de esto, "el escurreplatos tiene bastante capacidad y una ligera inclinación para que escurra el agua", apunta María Ruiz. El segundo de los escurridores destaca porque es extensible, de manera que puede amoldarse a la anchura del fregadero para que pueda colocarse en él. "No tiene mucho que ver con el orden, pero lo añado porque creo que puede hacernos la vida culinaria mucho más práctica", concluye.

Todos estos instrumentos se encuentran en la lista de favoritos de la tiktoker. Tras esta variada recomendación seguro que tu cocina se verá más organizada y limpia.