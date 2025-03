Alejandra Rubio estalla contra Alessandro Lequio tras las duras acusaciones sobre su madre: "Decidle algo a este señor"

Alessandro Lequio ha sido muy crítico con la participación de Terelu Campos en Supervivientes. Sin embargo, las duras acusaciones del colaborador de Vamos a ver acabaron con la paciencia de su hija, Alejandra Rubio, quien acabó estallando: "Decidle algo a este señor".

Y es que Alessandro no está nada de acuerdo con el concurso que ha hecho Terelu Campos, a quien tachó de "penco". Este martes intentó defenderse de las críticas recibidas asegurando que un penco "es un caballo flaco, no es ningún insulto, y cuando se dice un penco es un caballo flaco que no está en forma". Pero el colaborador fue más allá y consideró que Terelu "no sigue una dieta adecuada para una persona enferma. Se está diciendo continuamente que las personas enfermas tienen que tener una dieta sana sin subsistir a base de refrescos".

En este punto, Alejandra Rubio defendió que su madre podía hacer lo que quisiera y que él no era nadie para criticarla. Y en ese momento, en lugar de callarse, Lequio dijo: "Y sin entrar en el aderezo que le mete en el refresco". Esto encendió a la hija de Terelu Campos, quien se dirigió a la dirección del programa: "Decidle algo a este señor ya porque, si no, entonces se lo voy a decir yo".

Joaquín Prat trató de parar la discusión: "Vamos a dejarnos de aderezos", aunque la discusión de Alejandra y Lequio continuó.

Supervivientes se destaca como uno de los realities más icónicos y aclamados de la televisión en España. Desde su lanzamiento en el año 2000 por Telecinco, ha mantenido altos niveles de audiencia, consolidándose como uno de los programas más vistos a nivel nacional.

El funcionamiento del programa es claro y eficaz: un conjunto de concursantes es trasladado a una isla desierta donde deben subsistir durante varias semanas sin contar con ninguna comodidad. En este entorno, los participantes se enfrentan a diferentes retos para obtener alimentos, agua y otros recursos esenciales. La convivencia forzada habitualmente provoca roces y disputas entre ellos.

Supervivientes ha capturado la atención del público español gracias a su combinación única de drama, aventura y supervivencia. La ambientación en un lugar adverso y sin facilidades añade un nivel adicional de tensión y emoción al show.

Popularidad

La diversidad de concursantes ha sido clave para su popularidad. A lo largo del tiempo, el programa ha reclutado a figuras del mundo del espectáculo, la música y la farándula, avivando el interés del público. Los participantes son seleccionados por su atractivo carisma, personalidad y capacidad para generar conflicto, asegurando así un entretenimiento dinámico y atractivo.

Más allá de la televisión, Supervivientes ha marcado una fuerte presencia en las redes sociales, donde sus seguidores comparten activamente sus opiniones y comentarios durante cada emisión.