Belén Esteban se confiesa sobre el trauma de su embarazo: "Ahorcado en la tienda"

Belén Esteban es uno de esos personajes que son historia viva de la pequeña pantalla. Desde que diera el salto a la pequeña pantalla tras salir a la luz su relación con Jesulín de Ubrique, la madrileña se ha convertido en una imprescindible de la televisión.

A sus espaldas una larga trayectoria como colaboradora que se ha gestado en algunos de los platós más emblemáticos de cadenas como Telecinco o Antena 3 y a las órdenes de presentadoras como Ana Rosa Quintana o la desaparecida María Teresa Campos.

Y es que a finales de los 90, una jovencísima Belén Esteban empezaba en esto de la televisión sin imaginar que acabaría siendo una de las figuras más conocidas de la televisión y que dejaría incluso frases que son ya parte del imaginario colectivo de gran parte de la sociedad como la manida "Andreíta, cómete el pollo" o el clásico "Yo por mi hija mato".

Sin embargo, a pesar de que la colaboradora cuenta con varios proyectos en el horizonte, el anuncio del fin de Ni que fuéramos... ha caído como un jarrón de agua fría tanto sobre la audiencia como sobre los propios protagonistas del programa. Una decisión ante la que la madrileña no ha podido evitar romper a llorar.

"Toca hacer maletas de nuevo, iniciar una nueva etapa, ilusionante y de esperanza. Seis días de despedida que culminarán el jueves 27, el último show. Que nadie dude que vamos a aprovechar el programa para contar alguna parte de nuestra historia. Un programa especial dedicado a vosotros. Comienza la cuenta atrás para enterrar a 'Ni que fuéramos', el programa que ha impedido que nos enterraran a todos", leía Belén Esteban sin poder contener las lágrimas.

A pesar de que se ha convertido en uno de los temas de los que más se ha hablado en las últimas semanas, el biopic de Belén Esteban todavía está en el aire. Al contrario que Isabel Pantoja, que ya ha llegado a un acuerdo con la productora Mediacrest para llevar su vida a la ficción en una serie de 7 capítulos, la ex de Jesulín de Ubrique no ha cerrado nada. Y aunque no oculta que le encantaría ver sus aventuras y desventuras en la pequeña pantalla, por el momento es solo un sueño.

Embarazo traumático

Sin embargo, antes de que Ni que fuéramos... eche el cierre, Belén esteban se ha confesado sobre uno de los momentos más traumáticos de su embarazo. “Con mi madre y mi padre vivíamos en un tercero. Y en verano salíamos con la silla a la terraza, mis vecinas Alicia, Carmen... Y, de repente, yo, con mi barriga, empieza alguien a gritar”, comenzó explicando.

“Oímos al padre gritar, y nosotros sin saber qué hacer, y de repente vemos a la madre, que vivía al lado de los negocios, venir corriendo con uno de sus hijos y encontrarse a su hijo mayor ahorcado en la tienda”, relató la colaboradora Belén Esteban, visiblemente emocionada.