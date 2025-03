El grito de auxilio de Gabriela Guillén tras quedarse sin dinero y en bancarrota: "Me angustia pensar que no iba a poder comprar ni la leche de mi hijo"

Dos meses después de que la Justicia haya adjudicado oficialmente la paternidad del hijo de Gabriela Guillén a Bertín Osborne -algo que él ya había reconocido a través de un comunicado en junio de 2024-, el cantante todavía no ha dado un paso al frente y, al margen de que todavía no conoce al pequeño (aunque en enero aseguró que su primer encuentro era inminente), tampoco se ha puesto de acuerdo con la esteticien para fijar el convenio regulador y la manutención del menor.

Algo que la paraguaya ha 'denunciado' públicamente en declaraciones a la web 'Informalia'. Deseseperada, ha revelado que el único contacto que ha tenido con el presentador ha sido el burofax que su abogado ha enviado a Bertín -coincidiendo con el Día del Padre- para convocar una reunión y adoptar las medidas relativas a la pensión del niño, ya que como confiesa "económicamente estoy al límite".

"Estoy sola en todo y ha habido momentos muy duros como las pasadas Navidades, que me quedé con las cuentas a cero y fue una sensación muy mala porque me angustiaba pensar que no iba a poder comprar ni la leche de mi hijo" ha revelado. "Gracias a dios tengo a los padrinos que me han apoyado en los momentos más complicados o cuando he estado en algún programa que he podido organizarme. Sigo luchando y trabajando con mi empresa y te aseguro que no soy nada derrochona sino todo lo contrario. Mi único fin es proteger a mi hijo y sólo quiero solucionar todo" explica, esperanzada con que el cantante de rancheras -que no se ha hecho cargo de nada relativo al menor desde su nacimiento en diciembre de 2023- asuma sus responsabilidades y obligaciones económicas.

Un grito de auxilio que parece haber dado sus frutos, ya que en su reaparición ante las cámaras de Europa Press Gabriela ha negado que se encuentre en una posición "delicada" a "nivel económico" y, afirmando con una sonrisa que "estoy trabajando y el negocio va muy bien, por suerte" *-aunque en su entrevista con 'Informalia' ha asegurado que le quedaban 200 o 300 euros al mes para vivir- ha revelado que las cosas con Bertín van por el buen camino y pronto podría contarnos novedades.

"Está todo bien. Está todo bien con él, ¿vale? Ya os contaré cositas. Había que notificarle para tener una reunión (y fijar el convenio regulador de su hijo) obviamente y está todo bien. O sea, está todo bien con él" ha añadido, dejando entrever que esa reunión ya está en marcha. "Simplemente es puro trámite, ¿vale? Él está de acuerdo y estamos todos de acuerdo en hacer lo mejor para el niño, ¿vale?" ha zanjado, confirmando que Bertín tiene intención de hacerse cargo de los gastos relativos al pequeño.

Mucho más esquiva se ha mostrado cuando le hemos preguntado por sus críticas a Martín Pareja Obregón, uno de los amigos más cercanos al artista, por comparar el nacimiento de su bebé con el parto de los potros. Algo que le dolió profundamente pero que ahora prefiere "no comentar".

A continuación, ha llamado la atención que Gabriela se ha dirigido con su hijo a un exclusivo centro escolar de las afueras de la capital, con un coste no apto para todos los bolsillos y donde estaría valorando matricular al niño cuando fije el convenio regulador con Bertín.