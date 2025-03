Luitingo, obligado a abandonar su ciudad tras la ruptura con Jessica Bueno y los ataques a su padre: "No es fácil por la situación que estoy pasando"

Un mes después de su ruptura, continúa especulándose con las razones que llevaron a Jessica Bueno y a Luitingo a poner fin a su historia de amor. Y la última teoría es que la familia del cantante habría tenido mucho que ver.

Después de que un primo suyo apuntase a que el sevillano se habría acercado a la modelo por fama e interés, ahora otra persona que forma parte de su entorno cercano ha asegurado en 'Fiesta' que quien estaría organizando la vida de su hijo tanto a nivel profesional como sentimental sería Sele de Triana. Críticas que se suman a las que lleva recibiendo desde que rompió con Jessica, y a las que Luitingo ha reaccionado saliendo en defensa de su padre a través de un comunicado compartido en sus redes sociales: "Si tuviese mil vidas te daría 1500 y si tuviese 6 millones de euros te daba 10. Eres una de las pocas personas que jamás me ha fallado en mi vida y la persona más buena del planeta". "Gracias a todo lo que has hecho por mí siempre he conseguido muchas cosas. Fuiste mi ejemplo, mi ídolo y lo seguirás siendo de por vida" ha dejado claro.

Además, Luitingo ha abandonado Sevilla ante la sorpresa de sus seguidores. el cantante ha querido explicar el motivo. "Familia, muy buenas. Hace mucho tiempo que no hablo. Solo cuelgo música, fotos y cosas escritas. Estoy aquí para deciros que llevo mucho tiempo recibiendo mensajes preguntándome que dónde está el Luis que os hacía reír...", ha reflexionado el creador de contenido, que reconoce que lleva algún tiempo más ausente de lo normal. Por eso, ahora que su paradero está generando tantas dudas entre sus incondicionales, ha querido explicarles el motivo por el que ha hecho las maletas. "He venido a Madrid no solo por trabajo... Aunque tengo un estreno internacional de una película que me hace mucha ilusión, además tengo unas grabaciones con un productor y videógrafo, pero sobre todo me he venido unos días de más para desconectar, para encontrarme conmigo mismo, para salir de la rutina de Sevilla, para pasear, para escuchar música a mi bola, irme por ahí...", señala Luitingo.

"No es fácil por la situación que estoy pasando, también mi familia, pero poco a poco volveréis a ver al Luis que os gusta. Volveré porque os lo debo y me lo debo a mí mismo. La verdad es que no estoy pasando el mejor momento de mi vida. Tampoco hay que ser muy listo para saber que yo no estoy bien... pero bueno, para adelante y vamos a forzar la máquina y vamos a darle caña", se anima a sí mismo el que fuera finalista de 'GH VIP', que se ha sincerado sobre el terrible momento personal que atraviesa tras la ruptura sentimental con Jessica Bueno.