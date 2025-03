Ni Manu, ni rosa Pasapalabra, Fer hace historia en su primer programa y consigue el premio final: "Lo has hecho todo perfecto"

Paspalabra y La ruleta de la suerte son los dos pesos pesados de Antena 3 y de los concursos en España. Ambos programas cuentan con un audeincia millonaria y es raro que uno de los dos no sea lo más visto del día (seguido del otro prácticamente siempre).

Paspalabra arrasa con su duelo entre Manu y Rosa. Aunque el empate en Pasapalabra es el resultado menos habitual en los duelos entre Manu y Rosa en El Rosco, se han dado las circunstancias para que se haya producido en su nuevo cara a cara.

Los dos concursantes pelean por conquistar el ansiado bote final, que ya supera los 1,3 millones de euros y, además, evitar caer en la temida silla azul que tanto bueos cocnrusantes se ha llevado por delante tras la victoria de Óscar Díaz frente a Moisés.

Pero, en La ruleta de la suerte, siempre se vive épica al mediodía. Y si no que se lo digan a Frer. Desde el principio del programa, Fer ha demostrado ser un experto en La ruleta de la suerte, y como era de esperar, se ha convertido en finalista con 4.100 euros en su marcador.

El panel final ha sido de libro y autor, y Fer ha elegido la “L”, la “D” y la “M” como consonantes, junto con la “A” como vocal. No ha necesitado ni cinco segundos para resolverlo: “Los alemanes” de Sergio del Molino. Con esta respuesta impecable, ha sumado 3.500 euros más a su marcador, acumulando 7.600 euros en total.

La única espinita que le ha quedado ha sido un Pierde turno en la fase final, que le ha impedido llevarse el bote. Sin embargo, su concurso ha sido brillante, y Jorge Fernández no ha dudado en reconocerlo: “Lo has hecho todo perfecto, no hay ningún pero”. Fer ha arrancado con fuerza utilizando el gajo de Todas las vocales, una jugada que siempre da ventaja. Y vaya si la ha dado: ha conseguido acumular 750 euros, dejando el panel prácticamente listo para rematarlo.

Pero la jugada estrella ha llegado cuando ha caído en el Exprés, que no ha dudado en levantar, y no ha podido salirle mejor: ¡su marcador ha subido hasta los 900 euros!

Por si fuera poco, Fer no solo está ganando dinero a un ritmo de escándalo, sino que también ha conseguido algunos de los mejores gajos del programa: el Me lo quedo y el Super comodín, dos piezas clave que pueden marcar la diferencia más adelante.

Fer ha conseguido acumular 3.500 euros en total con esta jugada, dejando a sus compañeras con pocas opciones de alcanzarle: “Vaya paneles que estás haciendo”, le ha dicho Jorge Fernández, y es que la verdad es que el concurso de Fer está siendo intachable.