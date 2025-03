Ni Manu, ni Rosa Pasapalabra, Marcos, el asturiano, abandona el concurso de forma repentina "por motivos personales": "Es una pena..."

Aunque el empate en Pasapalabra es el resultado menos habitual en los duelos entre Manu y Rosa en El Rosco, se han dado las circunstancias para que se haya producido en su nuevo cara a cara. Luchando por un bote de 1.390.000 euros, los dos concursantes han protagonizado una prueba muy igualada, poniendo el broche a un programa marcado por las anécdotas de los invitados, como el talento de Elena Rivera para cantar copla en La Pista.

Manu, con una ventaja de cinco segundos, ha comenzado El Rosco, aunque Rosa ha tenido un mejor arranque, con un parcial de 1-7. Ha sido un constante toma y daca en el que se ha colado, entre las preguntas para la coruñesa, un curioso guiño a los hermanos Julio y Patxi Salinas. Cuando Roberto Leal le ha leído el enunciado de la Y, ella ha optado por pasar pero les ha sonreído sabiendo que ellos tenían clara la respuesta. Los dos concursantes han llegado casi a la par al final de la primera vuelta, con Manu un paso por delante. La ha completado con 18 aciertos, sumando dos más en ese mismo turno y otros dos en uno posterior. Con esas 22 letras en verde, ha optado por plantarse pese a tener aún más de veinte segundos de juego. Toda la presión ha recaído entonces en Rosa, que necesitaba cuatro respuestas correctas para empatar. Apurando bien su tiempo, ha alcanzado el listón que necesitaba.

El duelo de Pasapalabra atrae a millones de espectadores cada tarde, pero hay otro concurso que también reune a muchos televidentes cada tarde en La 2. Saber y Ganar está viviendo un momento épico con sus magníficos pero, ahora, ha tenido que decir adiós a uno de ellos.

Con tan solo 21 años, el praviano Marcos Pérez concursaba por segunda vez en Saber y Ganar tras su paso por el programa en abril de 2024. Un año después, se enfrentaba a Suso Quesada y Fer, quienes han conseguido proclamarse como magníficos recientemente.

Marcos, quien está estudiando el Grado en Historia por la Universidad de Oviedo, se ha convertido en un concursante memorable por su juventud y gran sabiduría. Muchos usuarios en redes sociales se acordaban de él cuando volvió a aparecer en el programa a mediados de marzo de este año: "Qué gustazo es ver a gente joven tan bien preparada, es un disfrute. Seguro que nos darán muy buenos momentos", aseguran.

Otros incluso pensaban en su vuelta antes de que apareciera, debido a "la buena impresión que dio" en su momento. Poco a poco va acumulando dinero en su bote, actualmente se encuentra en 4980 euros. La gente espera que, al igual que sus compañeros, llegue próximamente a ser magnífico de Saber y Ganar, aunque "con Fer y Suso al lado y la subida a 10.000 €, lo tiene complicado".

No obstante, el último programa ha sorprendido por arrancar con la ausencia del joven. "¿Porqué no está Marcos hoy?", se preguntaba una espectadora e redes sociales. Al inicio del programa, Jordi Hurtado, presentador de Saber y Ganar explicaba que el joven no puede seguir "por motivos personales", sin entrar en más detalle. "¡Qué pena! Sabe mucho....mucho pero con ese par de buenos magníficos corría riesgo...y nosotros sufriendo. Ojalá regrese", comentaba otra espectadora.