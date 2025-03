Pedro Piqueras consigue reunir a Vicente Vallés y Carlos Franganillo en su próximo proyecto profesional

Pedro Piqueras vuelve a la primera línea pública más de un año después de su despedida de 'Informativos Telecinco'. El periodista presentará el próximo 3 de abril su nuevo libro, "Cuando ya nada es urgente", una obra de memorias en la que repasa su trayectoria profesional, reflexiona sobre el presente del periodismo y lanza una mirada serena hacia el futuro. "Es una lectura emocional con aprendizajes, reflexiones sobre la verdad y la mentira, y anécdotas de su carrera periodística", avanza la editorial HarperCollins.

Uno de los fragmentos más destacados de su libro tiene que ver precisamente con su marcha de Mediaset, ahora más relevante que nunca tras la salida de su sucesor, David Cantero. "Creo que en los últimos años he estado aprendiendo a salir. No quería que me afectara demasiado alejarme del trabajo al que había dedicado una atención casi absoluta", escribe Piqueras. Y añade: "Aprendí muy pronto que nada era permanente y que no hay personas imprescindibles. Podemos ser necesarios en algún momento, pero también somos perfectamente sustituibles".

El periodista también aprovecha estas páginas para alertar sobre los peligros que acechan a los medios de comunicación: "Frente al fomento del odio, frente a bulos y propaganda, es necesario el periodismo; también un esfuerzo extra de verificación". Con más de 40 años de experiencia, Piqueras reivindica la pausa y el análisis como herramientas para entender el mundo. "Hay un momento en que todos deberíamos pensar en cómo queremos que sea nuestro presente y también cómo queremos vivir el resto de los años que nos queden por delante", asegura.

Aunque "Cuando ya nada es urgente" llegará a las librerías el 2 de abril, será el día 3 cuando se celebre su presentación oficial. La cita tendrá lugar a las 12:00 horas en la Asociación de la Prensa de Madrid, y contará con la presencia de Vicente Vallés y Carlos Franganillo, actuales rostros de los informativos de Antena 3 y Telecinco, respectivamente. El actor Carlos Hipólito también estará en el acto, que supondrá el primer encuentro público entre Vallés y Franganillo desde que se convirtieron en rivales directos en el prime time informativo.