Susanna Griso, desconcertada en Espejo Público tras lo que ocurrió con Norma Duval: "Me estoy perdiendo algo"

La sección de corazón de Espejo Público conectó este martes con Norma Duval, quien estaba presentando una prenda que ayuda a estar en forma. Una entrevista que, en un momento dado, dejó desconcertada a la presentadora, Susanna Griso: "Me estoy perdiendo algo".

Y es que, después de presentar su producto, el reportero del progama quiso saber cómo se encontraba la vedette tras el bache que ha atravesado. Sin embargo, Norma quiso aparcar el tema señalando que no era el momento para hablar de eso. Cabe reseñar que el 2024 no fue un gran año para Norma Duval, ya que falleció su sobrino con 36 años, quien llevaba meses con una depresión severa.

El problema es que, por lo que fuera, Susanna Griso no sabía de qué estaba hablando el reportero, sobre todo por las caras que estaba poniendo cuando hablaba Normal Duval. Tal fue el desconcierto, que en un determinado momento, la presentadora le dijo a sus compañeros: "A mí me perdonaréis, pero estoy a por uvas ahora mismo. Me estoy perdiendo algo, ¿no?".

Su compañera Gema López trató de explicárselo, pero en ese momento le cortó la propia Norma Duval, con lo que la presentadora tendría que esperar un poco más para conocer qué es lo que ocurría.

Susanna Griso nació el 8 de octubre de 1969 en Barcelona. Inició su carrera profesional tras completar sus estudios, trabajando en medios como Ràdio Sant Cugat y Catalunya Ràdio. En 1993 dio el salto a TV3, donde presentó los programas de entrevistas Tres senyores i un senyor y Fóra de joc, y en 1995 se encargó de la conducción del informativo Telenotícies y del especial Resum de l'any.

Entre 1997 y 1998 trabajó en TVE Cataluña como presentadora del informativo L'Informatiu migdia, cubriendo eventos de gran relevancia como el funeral de Diana de Gales y la boda de la Infanta Cristina con Iñaki Urdangarin.

El 14 de septiembre de 1998, Susanna Griso se unió a Antena 3, donde comenzó a presentar Antena 3 Noticias 1 junto a Matías Prats. En 2001, asumió la conducción de Antena 3 Noticias 2, encargándose también de coberturas especiales como las elecciones vascas y el primer aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. A lo largo de los años, fue la principal presentadora de diversos informativos, en ocasiones en solitario y otras veces acompañada de diferentes periodistas.

En 2003, regresó a la conducción de Antena 3 Noticias 1, y en 2004 participó en los especiales informativos sobre los atentados del 11 de marzo y las elecciones generales. Durante ese periodo, Roberto Arce se unió como copresentador, mientras Susanna continuó con su papel destacado en el programa. En 2006, dejó Antena 3 Noticias 1 para liderar el programa de actualidad Espejo Público, que presenta desde entonces.

Especiales

A lo largo de su carrera, ha estado al frente de numerosos especiales, como los de las elecciones generales de 2008 y 2019, y ha colaborado en diversas iniciativas benéficas, como la exposición fotográfica Mujeres al natural en 2010. En 2014, presentó programas especiales relacionados con la serie El tiempo entre costuras, y en 2016 estuvo a cargo de Dos días y una noche. También ha sido una figura clave en la cobertura de elecciones y otros eventos importantes de la actualidad.