Ana Rosa Quintana descubre en directo que su hijo dará el salto a la televisión: "No me preguntéis"

Pocos recordarán que Ana Rosa Quintana mantuvo una relación con el polémico periodista Alfonso Rojo, fruto de la cual nació su hijo mayor Álvaro. Ahora, el primogénito de la presentadora parece dispuesto a seguir sus pasos en un videopodcat de Mediaset dedicado a figuras mediáticas que han pasado por prisión.

Y es que el desconocido hijo de Quintana es abogado penalista, por lo que se espera que aporte su visión desde el punto de vista legal a los casos que abordarán en cada episodio.

"A mí no me preguntéis porque no sé absolutamente nada", ha sentenciado la presentadora, añadiendo que "yo me enteré cuando ya estaba hecho".

Eso sí, pese a que sostiene que no se enteró de los planes de Mediaset de hacer ese programa, Ana Rosa explica que "lo voy a ver porque me parece interesantísimo".

Ana Rosa Quintana se ha consolidado como una de las figuras más prominentes de Telecinco, respaldada por una extensa carrera profesional. Sus inicios se encuentran en Radio Nacional de España, pero fue en 1982 cuando dio el salto a la televisión, presentando la edición nocturna del Telediario. Al año siguiente, se trasladó a Nueva York para desempeñarse como corresponsal para la Cope y la revista Tiempo.

En 1987 regresó a España y trabajó en diversas emisoras de radio, aunque su regreso a la televisión no se concretaría hasta 1994 en Telecinco, conduciendo el programa Veredicto. Posteriormente, se unió a Antena 3 para liderar un programa de testimonios titulado Sinceramente Ana Rosa Quintana, y luego compartió la conducción de Extra Rosa junto a Rosa Villacastín.

Sabor a ti

Después de su paso por Extra Rosa, inició Sabor a ti, un programa que elevó su perfil como una de las caras más visibles de la cadena. En 2005, cambió nuevamente de cadena para encabezar El Programa de Ana Rosa, el cual rivalizaría con el magazine matinal de María Teresa Campos en Antena 3. Finalmente, Ana Rosa Quintana logró atraer a la audiencia, resultando en la retirada del programa de Campos de la parrilla televisiva.

Ana Rosa Quintana también dirigió TardeAR, el programa vespertino de Telecinco que reemplazó a Sálvame. Sin embargo, ahora ha retomado su lugar en los espacios matutinos.