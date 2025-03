Anabel Pantoja y David Rodríguez, en el punto de mira tras una bronca pública: "Atraviesan momentos complicados"

La calma parece haberse esfumado en la vida de Anabel Pantoja y David Rodríguez. La pareja, que hasta hace poco presumía de una vida familiar idílica junto a su hija Alma, atraviesa un periodo especialmente turbulento. Así lo han revelado en el programa Vamos a ver, donde se ha destapado una fuerte discusión entre ambos que tuvo lugar en plena vía pública.

Discusión en el aeropuerto y rostros serios

El detonante de las alarmas fue su aparición en el aeropuerto de Las Palmas, donde, según la periodista Sandra Aladro, protagonizaron una discusión muy tensa a la vista de todos los presentes. “Tuvieron una fortísima bronca, tras la cual cada uno se fue por su lado y no volvieron a hablarse durante horas”, explicó la colaboradora, dejando entrever que no se trataba de una simple discrepancia pasajera.

Poco después, ambos fueron vistos en Sevilla, a donde volaron tras esa incómoda escena. Serios, distantes y sin dirigirse la palabra, las imágenes hablan por sí solas. La pareja no está en su mejor momento y las circunstancias parecen estar pesando más de lo esperado.

Una decisión firme: no estar sola con su hija

A raíz de estas tensiones, Anabel ha tomado una decisión drástica: no quiere quedarse sola con Alma en Canarias cada vez que David debe regresar a Córdoba por motivos laborales. “Va a estar más tiempo en Andalucía, donde se siente más acompañada”, ha señalado Antonio Rossi, asegurando que, si bien no le ha pedido a David que deje su trabajo, sí ha hecho cambios importantes para no sentirse sola.

La mudanza de Anabel desde Madrid a Gran Canaria, que hace apenas unos días parecía el inicio de una etapa serena, ha resultado ser más compleja de lo esperado. Tal como reveló Belén Esteban en Ni que fuéramos shhh, la influencer y su pareja han decidido estar más cerca de sus respectivas familias en Sevilla y Córdoba, aunque su “cuartel general” seguirá siendo Canarias.

Críticas, tensión con la prensa y enfado con Belén Esteban

El traslado a Sevilla coincidió con un enfrentamiento de Anabel con los periodistas en plena mudanza desde su piso en Madrid, lo que ha generado aún más críticas. De hecho, incluso su amiga Belén Esteban se ha mostrado molesta con ella, reprochándole no seguir los consejos que le dan desde su círculo más cercano: “Es lo de siempre. Cuando llega al AVE le decimos que saque una sonrisa… Tiene a su niña y entiendo el agobio, pero eso no lo justifica”.

¿Crisis pasajera o ruptura en el horizonte?

Pese a todo, Anabel y David intentan mantener la normalidad en sus vidas. La influencer sigue compartiendo su día a día en redes sociales, y ambos han retomado sus quehaceres mientras esperan la resolución del proceso judicial abierto tras las lesiones que sufrió su hija Alma.

Según se ha revelado en TardeAR, el abogado de David ya les habría comunicado que el caso podría archivarse en cuestión de semanas, lo que pondría fin a uno de los capítulos más difíciles que han vivido como familia. Además, se ha desactivado la llamada “Operación Salvar a David”, una estrategia en la que estaban implicadas varias personas dispuestas a declarar a su favor.

El futuro de la pareja, en el aire

A día de hoy, la pareja no ha confirmado una crisis oficial, pero los gestos y sus últimas decisiones hablan por sí solos. Los viajes constantes, la distancia emocional y los silencios cada vez más evidentes hacen pensar que Anabel Pantoja y David Rodríguez no están pasando por su mejor momento. Y aunque ambos siguen apostando por su hija y por su futuro en común, el tiempo dirá si su amor resiste esta nueva prueba.