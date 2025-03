David Cantero se sincera sobre su salida de Telecinco: "No fue mi decisión, quería seguir al menos tres años más"

El adiós de David Cantero a los Informativos Telecinco fue tan inesperado como comentado. Tras más de una década al frente de la edición de mediodía, el periodista ha roto su silencio en una entrevista con Carles Francino en La Ventana de la Cadena SER, donde ha hablado sin tapujos sobre su marcha de Mediaset, las razones que hay detrás y cómo se siente ahora que su día a día ya no transcurre entre platós y autocues.

A sus 64 años, Cantero asegura que no tenía intención alguna de colgar el micro tan pronto: “Yo tenía pensado seguir dos, tres o cuatro años más. Me encuentro bien, tengo energía y, sobre todo, tengo muchas cosas que contar”. El veterano presentador, que ha sido rostro habitual de Telecinco durante casi 15 años, deja claro que su salida no fue voluntaria. “No es una decisión que haya tomado yo”, confesó con honestidad, dejando entrever que fue una decisión empresarial.

Las verdaderas razones de su marcha: recortes y pacto económico

Cantero no ha tenido reparo en confirmar que el principal motivo detrás de su marcha han sido los recortes de costes en Mediaset. Según relató, la cadena le propuso una bajada de sueldo significativa, algo que el periodista decidió no aceptar, optando entonces ambas partes por una salida pactada: “Queremos que cobres menos. Llegamos a un acuerdo y ya está. Está contemplado en la ley laboral, son salidas pactadas”. Sin resentimientos, el periodista aceptó las reglas del juego de una empresa en plena reestructuración.

El calor del público y su vuelta “puntual” a Mediaset

Pese a lo abrupto de su salida, Cantero se ha mostrado agradecido por las innumerables muestras de cariño que ha recibido por parte de la audiencia y de sus compañeros de profesión: “Solo he recibido respeto, afecto y halagos. Me siento muy halagado”. El periodista también confirmó que, a pesar de su marcha, volverá próximamente a Telecinco para participar en dos proyectos que ya estaban previstos antes de su desvinculación: una entrevista especial y la presentación de una gala.

Nuevos horizontes: pintura, escritura y posibles fichajes

Lejos de tomarse este cambio como un punto final, David Cantero se muestra entusiasmado con lo que está por venir. Asegura tener “mucha cuerda todavía”, y aunque ahora se encuentra más volcado en la pintura, otra de sus grandes pasiones, no descarta regresar a los medios: “Ya ha habido ofertas. No estoy cerrado a nada”.