Cómo echarse la siesta perfecta: tiempo, hora y beneficios según la doctora Roure

La siesta tiene una gran importancia en la salud, ya que destaca por múltiples beneficios. Pero nunca se ha sabido a ciencia cierta cuánto deben durar este tipo de descansos, y esta es la clave para que tenga el efecto adecuado. Nuria Roure se ha doctorado en medicina del sueño y habla sobre todo lo que debes saber sobre las siestas. Al contrario de lo que puede pensarse comúnmente, las siestas de una hora no son bien recibidas por el cuerpo. Según esta experta, lo ideal sería entre 10 y 20 minutos, de esta manera podrás "recuperar energía sin afectar el sueño nocturno", afirma. Además, en cuanto a la hora, "mejor no sobrepasar las cuatro de la tarde para que no interfiera en el sueño de la noche", recomienda Enfermero Jorge Ángel en TikTok.

Para evitar hacer una siesta que dure más tiempo del necesario, Nuria Roure recomienda el uso de un despertador. En el caso de que te pases de 20 minutos, es posible que "se genere más cansancio en lugar de descanso". Por lo que acabaría siendo contraproducente el haber dormido la siesta. Esta experta del sueño dice que "en nuestro cerebro hay un momento también de bajada de la alerta después de comer". Es natural, por lo tanto, la necesidad de descanso, y Roure recomienda que se aproveche ese momento de bajón natural.

Sin embargo, no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer este tipo de descansos por encontrarse en horario laboral u otros motivos. Pero Nuria Roure dice que, siempre que el entorno lo permita, "aprovechar ese pequeño descanso en el trabajo puede mejorar el rendimiento durante la tarde". Esto también permite que no llegues con "esa obsesión por dormir o con ese cansancio que a veces impide, justamente, dormir". Nuria Roure concluye que "dormir un poco a tiempo ayuda a evitar la fatiga extrema que dificulta conciliar el sueño por la noche".

Pero esto no es lo único, además de evitar ese cansancio extremo, la siesta tiene múltiples beneficios. Según la Fundación Española del Corazón, una siesta puede ser la responsable de prevenir las cardiopatías, reducir la tensión arterial, facilitar el aprendizaje, aumentar la concentración, estimular la creatividad, facilitar la resolución de problemas, mejorar los reflejos, favorecer la abstracción, fomentar la positividad y mejorar el estado de ánimo. 10 beneficios que puede conseguirse con una buena siesta, siguiendo los consejos de la doctora Nuria Roure.