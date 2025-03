Isa Pantoja revela su impresionante cambio físico antes de dar a luz y le llueven las críticas: "Por ti y por tu bebé..."

Isa Pantoja y Asraf Beno siguen avanzando en su relación. Tras pasar por el altar el pasado año con la notable ausencia de la madre de la influencer (recordemos que Isabel Pantoja y su hija siguen distanciadas) la pareja anunciaba a través de sus redes el nuevo paso que iban a dar en su relación al comprar su primera casa. Una vivienda que están reformando y que esperan que se convierta en su hogar. Un hogar donde ampliar la familia y seguir creciendo juntos.

Sin embargo, es la llegada de us bebé, su primer hijo en común, lo que más ilusión le hace a la pareja. Ahora, ha sido la influencer la que ha tirado de Instagram para contar a sus seguidores cómo ha cambiado su cuerpo en los últimos meses y la alimentación que está llevando. Una confesión no exenta de comentarios. Con esta dieta y haciendo deporte de manera regular, la hija de Isabel Pantoja ha conseguido mantenerse en forma durante el embarazo. De ahí que solo haya engordado 3 kilos y medio. Un dato que ha sorprendido mucho a sus seguidores. "¿En lo que llevas de embarazo solo has subido 3,5 kilos?" o "qué suerte", le comentan. Luego están los que se asombran con "lo bien que se alimenta" o "la alimentación tan sana que está siguiendo". Otros, se preocupan por ella: "Come bien, por ti y por tu bebé", "cuídate, Isa", "yo comía de todo", "no deberías tomar café, aunque sea descafeinado", "ten cuidado con el atún, por el mercurio... dicen que dos latas máximo a la semana".

Inesperada reacción

Este jueves Antonio Rossi activaba las alarmas sobre el estado de salud de Isabel Pantoja al revelar en el programa 'Vamos a ver' que la tonadillera llevaba tres días hospitalizada en una clínica de la capital. "A principios de semana vieron algo que no iba bien, algo que no les gustaba y decidieron ingresarla de urgencia aquí en un centro hospitalario de Madrid" desvelaba, asegurando que a pesar de la preocupación inicial las pruebas médicas habían salido bien, en su entorno había "tranquilidad" y, a la espera de los resultados de las últimas pruebas, la artista podría regresar pronto a su domicilio.

Una hospitalización en la que Isabel tan solo ha estado acompañada por su hermano Agustín Pantoja y de la que habría decidido no decir absolutamente nada a su familia, dejando claro que su ruptura con sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja no tiene marcha atrás.

Horas después trascendía que la cantante de 'Se me enamora el alma' había recibido ya el alta después del resultado de las últimas pruebas que se le han practicado y, aunque tiene que seguir un tratamiento médico, ya se encuentra descansando en el chalet que alquiló en una exclusiva zona de Madrid el pasado septiembre.

Una preocupante noticia a la que Isa ha reaccionado con absoluta indiferencia. Presumiendo de su abultada tripita de embarazada, la peruana ha viajado a Madrid para cumplir con su cita semanal como colaboradora en 'Vamos a ver' y, desmarcándose del ingreso de urgencia de su madre, ha dado la callada por respuesta a las preguntas de Europa Press.

Con grandes gafas de sol y tapándose la boca con el cuello de su abrigoso plumífero, la hija de Isabel Pantoja ha dejado en el aire si se ha puesto en contacto con ella al enterarse de este nuevo bache de salud y cuál es la patología que sufre su madre -y el resto de la familia Pantoja- de la que habló este jueves Raquel Bollo en 'TardeAR' y de la que no ha querido dar detalles.