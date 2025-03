Jessica Bueno se borra el tatuaje que se hizo por su ex con este mensaje: "Hoy por fin me he atrevido"

Ya lo dejó claro Jessica Bueno después de escuchar en directo en '¡De Viernes!' la grabación en la que Luitingo hablaría mal de ella y de sus hijos. La puerta a la reconciliación estaba cerrada y, si existía alguna posibilidad de que le diesen una segunda oportunidad a su historia de amor -puesto que ambos reconocieron tras su ruptura que todavía seguían enamorados- esta se había esfumado al descubrir lo que el cantante había dicho sobre su Fran (fruto de su relación con Kiko Rivera), Jota Jr. y Alejandro (hijos que tiene en común con Jota Peleteiro) durante una conversación privada con algunos familiares.

Sin embargo, había un paso que todavía no habían dado, puesto que las pertenencias del cantante sevillano continuaban en la casa de la modelo, en la que ha residido con ella y sus pequeños en los últimos meses. Antes de viajar a Madrid para grabar su nuevo single, Luitingo ha decidido dar carpetazo a su relación con Jessica ha sacado todos sus enseres del que fue su nidito de amor.

"La mudanza, la mudanza" explicaba a la prensa, sorprendida al verle llegar a la residencia de la andaluza, dejando claro que el motivo de su reencuentro con su exnovia nada tenía que ver con una posible reconciliación. Cargado con un rollo de cinta aislante, y con la ayuda de su hermano Emilio y de dos operarios de mudanzas, el cantante de 'Chico perfecto' se ha llevado en una furgoneta todo lo que tenía en la casa de la ex de Kiko Rivera.

Sillas, altavoces, elementos decorativos, varios burros con ropa, una maleta, un calefactor e incluso una nevera, además de su guitarra, han sido algunos de los objetos que Luitingo se ha llevado del que fue su hogar con Jessica. Alicaido, y sin poder ocultar su tristeza, el artista ha evitado revelar cómo ha sido su reencuentro con la modelo, dejando en el aire si además de hacer la mudanza ha podido hablar con ella y si le ha pedido perdón por las grabaciones.

Jessica Bueno se borra el tatuaje que se hizo por su ex con este mensaje: "Hoy por fin me he atrevido" / INSTAGRAM

Por su parte, Bueno le ha asestado la estocada final a Jota Peleteiro con la última decisión que ha tomado. La empresaria y modelo de 34 años, exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes', está eliminando el tatuaje que tenía de su exmarido, con el que rompió en noviembre de 2022 tras nueve años juntos. La influencer no quiere tener nada, y menos en su piel, que le recuerde al exfutbolista, con el que mantiene una batalla judicial por la custodia de sus dos hijos en común, cuentan desde Outdoor. Ha tardado mucho en tomar la decisión, pues ya han pasado más de dos años desde que tomaron caminos separados, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Jessica Bueno está feliz de haber iniciado este proceso para eliminar el tatuaje de su mano, donde llevaba el nombre de Jota Peleteiro. Aunque sus seguidores creían que lo mantenía porque también es el nombre de su hijo - el mediano, el primero en común con él-, nada más lejos de la realidad.

La que fuera concursante de 'Supervivientes' se lo hizo por el que entonces era su marido. De ahí que ahora quiera eliminarlo de su piel. "Hoy por fin me he atrevido a empezar el proceso para eliminar el tattoo de mi mano", ha celebrado Jessica Bueno, que, desde su ruptura sentimental con Luitingo, no deja de cambiar aspectos de su vida. Primero, retomar algo muy importante para ella y para lo que no conseguía sacar tiempo: el deporte.