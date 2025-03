Jorge Javier manda un mensaje a Ana Rosa: "Te pido que no te metas más con mi Pedro Sánchez"

Sorpresa inesperada en El programa de Ana Rosa. Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana son dos de las caras más conocidas de Mediaset. Los que fuesen compañeros de programa, este miércoles 26 de marzo han vuelto a 'reencontrarse' en un plató de televisión.

El mismísimo 'Jorge Javier Vázquez', que en realidad era Carlos Latre caracterizado, se ha colado en el plató de 'El Programa de Ana Rosa' para formar parte del corrillo de la sección 'el aperitivo'. Al verle, la cara de la presentadora hablaba por sí sola y no ha podido evitar la sonrisa. Antes de saludar a los miembros del equipo, este peculiar Jorge Javier Vázquez nos ha deleitado con su particular editorial. Con ganas de quedarse con el programa para tener más horas en la televisión, le ha soltado varias pullitas a su compañera.

"Como ya no está tú sobrino, tiene que venir alguien a cantarte las cuarenta. Además, vengo a convencerte para que vengas a 'Supervivientes", ha comenzado 'nuestro' Jorge Javier.

Todavía sorprendida con lo que estaba pasando, Ana Rosa le ha contestado con otra propuesta: "Yo salto del helicóptero si saltamos los dos de la mano". "Seríamos la nueva versión de Terelu y Carmen Borrego", ha reaccionado el 'infiltrado' en el plató de las mañanas.

Antes de continuar con los temas de la sección, Jorge Javier le ha hecho una petición muy directa a su compañera: "Te pido que no te metas más con mi Pedro Sánchez y también me encantaría que tus editoriales has hagas en catalán". Además, el presentador ha confesado ser fan de Carlos Herrera, aunque cree que Ana Rosa tendría que conectar mejor con otras personas como Àngels Barceló o Ibai Llanos.