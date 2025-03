Julia Otero, sin pelos en la lengua al hablar sobre su sentido del voto: "En contra de nuestros intereses"

Julia Otero fue la invitada al Late Xou de Marc Giró y no tuvo pelos en la lengua para hablar sobre su sentido del voto, al igual que ya han hecho otros presentadores, como Sonsones Ónega: "En contra de nuestros intereses".

Y es que no es la primera vez que Julia Otero hablaba sobre su voto en las elecciones. "Voto en contra de mis intereses, pero a favor de mis principios", había dicho en el pasado, y Marc Giró quiso saber si seguía pensando lo mismo.

"Voto a favor de mis principios porque voto pensando en la niña que fui, la familia en la que me crie, emigrantes gallegos que fueron a Barcelona". "Mis principios se cimientan en la niña que fui, toda mi historia personal, mi trayectoria, todo eso sigue siendo lo mismo", le dijo Julia Otero al presentandor, señalando que "a mi me vendría fenomenal votar a un partido que me prometa que va a bajar los impuestos, pero no lo hago".

Una postura que, según señaló, comparte con otras personas, aunque en sentido contrario: "Somos muchos los que votamos en contra de nuestros intereses. Lo que pasa es que los de un tipo somos un poco más raros que los otros, que son un grupo mayoritario".

Julia María Otero Pérez nació en Penela, una parroquia de Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo. Hija única de Julio Otero, trompetista del Circo Americano, y de Elia Pérez, ama de casa, se trasladó con su familia a Barcelona cuando tenía tres años, y vivió en el barrio del Poble Sec durante su infancia.

A los diecinueve años, Otero enfrentó un tumor abdominal, lo que la llevó a pasar por seis intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, nunca dejó su labor en la radio durante ese tiempo. Posteriormente, se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. En 2021, anunció públicamente que estaba luchando contra un cáncer.

Su carrera en los medios comenzó a los 17 años, cuando se incorporó de manera accidental al programa Protagonista, el cine en Radio Sabadell, gracias a un amigo. Rápidamente se convirtió en la presentadora y directora del programa.

En 1980, Otero comenzó a trabajar en Radio Juventud, y al año siguiente se unió a Radio Miramar, donde inicialmente se encargó de los servicios informativos. Luego presentó varios programas, como Radio a la vista, junto a Carlos Herrera y José Manuel Parada, el musical Con faldas y a lo loco, el espacio de entrevistas Café del domingo y el magacín Sábado noche.

En 1985, dirigió y presentó el programa matutino Crónica del alba, que, gracias a la colaboración entre Radio Miramar y COPE, se transmitió a nivel nacional. Tras la ruptura entre ambas cadenas, en 1987 Otero reemplazó a Luis del Olmo en el programa Y nosotras, ¿qué?, un informativo dirigido a la audiencia femenina.

Simultáneamente, dio sus primeros pasos en televisión en 1987 con el programa de debates Una historia particular en La 2 de TVE. En 1988, se hizo popular como presentadora de 3x4, y a lo largo de los años presentó diversos programas en TVE, como La Lluna (TVE Cataluña), La luna (1989), Telepasión española (1990) y La Ronda (1991).

De 1991 a 1999, regresó a la radio con La Radio de Julia en Onda Cero, inicialmente en horario nocturno y, debido al éxito, en la franja vespertina. Durante este tiempo, también presentó varios programas de televisión, como Jocs de Nit en TV3 (1992), Los cinco sentidos en Antena 3 (1993), Un paseo por el tiempo en TVE (1995) y La semana que viene en Telecinco (1998). Además, fue columnista del diario La Vanguardia entre 1997 y 1999.

En 1999, tras la venta de Onda Cero a Telefónica, su programa fue retirado de la parrilla, a pesar de su éxito, generando controversia sobre las razones detrás de la decisión. La cadena argumentó que el programa era "demasiado elitista".

Al año siguiente, regresó a TV3 para presentar La columna, un programa de sobremesa que también fue líder de audiencia. Entre 2004 y 2005, presentó Las cerezas en TVE1. En 2006, asumió la conducción del programa Protagonistas en Punto Radio, y simultáneamente presentó No em ratllis! en TV3, hasta que en 2007 terminó su contrato con la emisora.

Julia en la onda

En septiembre de 2007, regresó a Onda Cero con Julia en la onda, un programa que sustituyó a Gomaespuma. Su relación cercana con José Manuel Lara, presidente de Planeta, facilitó su regreso a la cadena.

En 2012, Otero volvió a la televisión con Entrevista a la carta en TVE. Al año siguiente, firmó con Antena 3 para presentar dos especiales del programa Ciudadanos, centrados en el paro y la educación.

En enero de 2023, comenzó a presentar el programa Días de tele en RTVE, que rememora los momentos más nostálgicos de la televisión española.