María Patiño destapa el dineral que Anabel Pantoja tras lo ocurrido: "¡En un solo mes!"

En un mundo donde los likes pueden traducirse en miles de euros, las cifras que mueven las influencers son cada vez más sorprendentes. Y si alguien sabe del universo ‘celeb’ es María Patiño, quien no ha tenido reparos en desvelar lo que, según ella, ha llegado a facturar Anabel Pantoja en su mejor momento: ¡más de 50.000 euros en un solo mes!

La presentadora de ‘Ni que fuéramos Shhh’ lanzó esta bomba durante un debate en el programa, en el que se discutía el lucrativo negocio que supone ser creador de contenido. Aunque los famosos suelen ser discretos con sus ingresos, Patiño no se mordió la lengua al hablar del patrimonio de la sobrina de Isabel Pantoja: “Me consta que algún mes, no digo todos, no os volváis locos, que a Anabel la revienta, pero sé que ella ha ganado algún mes más de 50.000 euros”, soltaba entre risas, dejando claro que, aunque no es una cifra fija, se ha repetido en más de una ocasión.

Marta Peñate, Pelayo Díaz... y el negocio de las redes

Pero no solo se habló de Anabel. La conversación comenzó con Pelayo Díaz, concursante de ‘Supervivientes 2025’, quien aseguró ganar unos 15.000 euros por cada post patrocinado en Instagram. ¿Y quién se atrevió a contrastarlo? Nada menos que Javier de Hoyos y Kiko Matamoros, que afirmaron que el estilista puede moverse “entre los 25.000 y 30.000 euros al mes”, gracias a su perfil de lujo y su presencia en dos de las ciudades más fashionistas del planeta: Madrid y París.

En el mismo debate, Marta Peñate también salió a relucir. La exconcursante de ‘GH’ confesó hace poco que puede embolsarse entre 8.000 y 15.000 euros al mes, dependiendo del número de colaboraciones. Una cifra más que respetable si tenemos en cuenta que su comunidad, aunque menor en número, es muy activa y fiel.

¿Qué tiene Anabel Pantoja que le hace arrasar?

Aunque su perfil no encaja con marcas de lujo como el de Pelayo, el ‘efecto Anabel’ es innegable. Su cercanía, naturalidad y enorme número de seguidores —más de 1.7 millones en Instagram— la convierten en una apuesta segura para muchas marcas de cosmética, moda asequible, accesorios o estilo de vida.

Además, los regalos y experiencias que recibe como parte de sus colaboraciones suponen un ahorro considerable en sectores como el ocio o la moda, algo que se suma a los ingresos mensuales y eleva el valor real de su trabajo.

¿Cuánto gana por post Anabel Pantoja?

Aunque no hay una cifra oficial, los expertos del programa especulan que Anabel puede llegar a cobrar entre 2.000 y 4.000 euros por publicación patrocinada, dependiendo de la campaña. Si a eso le sumamos stories, reels, enlaces con comisión o eventos promocionados… no es de extrañar que en sus mejores meses supere con creces los 50.000 euros de ingresos.

Y, aunque ahora vive más volcada en su faceta de madre, con alguna que otra polémica familiar y una vida dividida entre Canarias y Andalucía, parece que el bolsillo de Anabel sigue muy bien cuidado. Al menos, eso es lo que asegura su amiga y excompañera de plató, María Patiño.