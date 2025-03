Mario Picazo alerta de la sequía en España pese a las lluvias: las zonas afectadas

Las lluvias han sido las protagonistas en las últimas semanas, pero, ¿qué pasará con la Semana Santa? Mario Picazo afirma que "los últimos modelos meteorológicos comienzan a dibujar un panorama distinto al esperado". Lo más destacable es que, a día de hoy, "tanto las precipitaciones como las temperaturas muestran ciertas anomalías", apunta el meteorólogo. Picazo también predice lluvias en "gran parte del sur, centro, este peninsular, Canarias y Baleares", que destacarán por alejarse de lo que podría definirse como "habitual". Por el contrario, en la zona norte, las lluvias no se saldrán de lo considerado "normal". A pesar de esta predicción de lluvias, el inicio de abril será algo más seco hacia el norte, según informa Mario Picazo. Esto no se mantendrá en la segunda semana, que destacará por un aumento de la humedad, debido a lluvias frecuentes.

Las temperaturas van a adherirse a la norma habitual para estas fechas en la mayor parte de la península. Sin embargo, "Baleares y Canarias podrían registrar temperaturas ligeramente superiores a las habituales", según el testimonio de Mario Picazo. Mientras que el interior peninsular destacará por ser algo más fresco. La imagen general del mes de abril destacará por "un comportamiento térmico variable", dice el meteorólogo.

España no está a salvo de la sequía

Las lluvias de este mes de marzo han servido para llenar los embalses de España. Podría ser motivo de alegría, pero Mario Picazo avisa de que "no hay que bajar la guardia". Cada vez se habla más de que los recursos de agua no van a dejar de escasear en los próximos años. La organización no gubernamental WWF, dedicada a la conservación del medio ambiente, afirma que "España será uno de los países europeos con mayor riesgo de sufrir estrés hídrico en menos de 30 años". Este testimonio se basa en un último análisis, que habla de que toda "la población europea corre un alto riesgo de escasez hídrica para el 2050".

Mario Picazo habla sobre este problema, pero en un futuro mucho más cercano. A pesar de "las precipitaciones copiosas de marzo algunas zonas de España siguen al límite con sus recursos de agua y la sequía podría volver". Las mejoras en el almacenaje de agua han sido significativas, pero quizás no suficientes. Se ha conseguido llegar a un "66,6 % de su [los embalses del país] capacidad, más de un 12 % más por encima de la media de los últimos 10 años", dice Mario Picazo. Pero, de nuevo, esto no es una razón suficiente para quitarle importancia al asunto.

El meteorólogo habla con sensatez, "no es lo mismo una sequía en el norte que en el sur". Esto se debe a que las características de cada zona son diferentes en lo que se refiere a las precipitaciones. En las regiones del Cantábrico hay mucha más agua que en las regiones del sur. Además, que los embalses acumulen una gran cantidad de agua en estos momentos, no está directamente relacionado con el tiempo que se pasará sin llover en los próximos meses, esto es algo incierto. "El periodo de sequía puede durar de meses a años", afirma Picazo. Esta posible escasez de agua puede medirse de diferentes maneras y el meteorólogo nombra 5:

Sequía meteorológica : está relacionada con la cantidad de lluvia en un periodo de tiempo.

: está relacionada con la cantidad de lluvia en un periodo de tiempo. Sequía hidrológica : guarda relación con la cantidad de agua acumulada en los embalses.

: guarda relación con la cantidad de agua acumulada en los embalses. Sequía agrícola : se refiere a la humedad del suelo.

: se refiere a la humedad del suelo. Sequía ecológica : "se relaciona con el impacto que la escasez de agua tiene en los ecosistemas de una zona", según explica Mario Picazo.

: "se relaciona con el impacto que la escasez de agua tiene en los ecosistemas de una zona", según explica Mario Picazo. Sequía socioeconómica: guarda relación con los efectos económicos que tiene la escasez de agua.

De acuerdo con esto, Mario Picazo no asegura que las últimas lluvias hayan acabado con la sequía, pues "algunas regiones del sur y este de España han sufrido un periodo seco muy intenso desde 2021". Por esta razón, el meteorólogo hace un llamamiento a un consumo responsable de este preciado recurso y recomienda varias soluciones: "cambiar el sistema alimentario, [...] diversificar las fuentes de recursos, [...] disminuir la extracción de agua, [...] fortalecer y renovar los sistemas de abastecimiento, etc.".