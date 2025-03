Susanna Griso estalla contra Ana Obregón tras la portada del Hola: "Surrealista"

Como todos los miércoles, salieron las revistas del corazón. Pero entre todas las portadas, destaca la de la revista Hola, en la que aparece Ana Obregón y que hizo estallar a la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso: "Surrealista".

Y es que la colaboradora de Y ahora Sonsoles es ya una habitual de la revista del corazón, sobre todo después de la llegada de su hija/nieta Anita, a la que muestra sin pudor alguno en esta revista, siempre a golpe de talón. Un tema que trataron este miércoles en la parte de corazón de Espejo Público, donde en su mayoría, los colaboradores se mostraron muy críticos con Ana Obregón.

La única que defendió en este caso a la colaboradora de Y ahora Sonsoles fue Pilar Vidal, quien defendió que "no somos nadie para juzgar". Pero el resto de colaboradores no opinaba de la misma manera, ni siquiera la presentadora, quien señaló, que "me sorprendió cuando ella se lo decía a la niña, que podía llamarla hija o nieta". Esta situación, para la presentadora, es "surrealista".

Susanna Griso nació el 8 de octubre de 1969 en Barcelona. Comenzó su carrera profesional tras finalizar sus estudios, trabajando en emisoras como Ràdio Sant Cugat y Catalunya Ràdio. En 1993 dio su primer gran paso en la televisión al unirse a TV3, donde presentó los programas de entrevistas Tres senyores i un senyor y Fóra de joc. En 1995 asumió la conducción de Telenotícies y del especial Resum de l'any.

Entre 1997 y 1998, trabajó en TVE Cataluña como presentadora de L'Informatiu migdia, cubriendo eventos de gran trascendencia como el funeral de Diana de Gales y la boda de la Infanta Cristina con Iñaki Urdangarin.

El 14 de septiembre de 1998, se incorporó a Antena 3, donde empezó a presentar Antena 3 Noticias 1 junto a Matías Prats. En 2001, pasó a liderar Antena 3 Noticias 2, participando en coberturas especiales como las elecciones vascas y el primer aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. A lo largo de su trayectoria, se convirtió en la principal presentadora de varios informativos, alternando entre presentaciones en solitario y en pareja con otros periodistas.

En 2003, regresó a Antena 3 Noticias 1 y en 2004 participó en los especiales sobre los atentados del 11 de marzo y las elecciones generales. En ese período, Roberto Arce se unió como copresentador, mientras Susanna seguía desempeñando un papel fundamental. En 2006, dejó la conducción de Antena 3 Noticias 1 para liderar Espejo Público, un programa de actualidad que presenta hasta el día de hoy.

Especiales

A lo largo de su carrera, ha presentado numerosos especiales, como los dedicados a las elecciones generales de 2008 y 2019. También ha colaborado en diversas iniciativas solidarias, como la exposición fotográfica Mujeres al natural en 2010. En 2014, estuvo al frente de programas especiales relacionados con la serie El tiempo entre costuras, y en 2016 presentó Dos días y una noche. Además, ha sido una figura clave en la cobertura de elecciones y otros eventos de gran relevancia en la actualidad.