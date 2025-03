Terelu Campos ya está en España y esto es lo que ha hecho nada más aterrizar: "Soy una cerda"

Dos semanas después de su inicio, 'Supervivientes' está al rojo vivo. La de este jueves ha sido una gala trepidante y marcada por la tensión en la que, al margen de la decisión de Terelu Campos de abandonar el reality porque su cuerpo ha dicho 'basta' -tras sincerarse rota en lágrimas sobre el deterioro físico que padece y cómo intenta ocultárselo a sus seres queridos Jorge Javier Vázquez la ha convencido para que aguante hasta el domingo y medite si quiere intentar superar sus propias limitaciones- ha habido muchas cosas que comentar.

Tras el abandono de Beatriz Rico después de solo cuatro días en Los Cayos Cochinos -motivo por el que el jueves pasado no hubo expulsión-, Samya se convertía, en su duelo final contra Laura Cuevas, en la elegida por la audiencia como primera expulsada de la edición. Un adiós antes de tiempo que se ha tomado con resignación, aunque confesando que le hubiese encantado continuar en el concurso.

Sin embargo, la atención se centra ahora en Terelu Campos, quien hace días amenazaba con abandonar el concurso pero antes, ha pronunciado unas emotivas palabras de reconocimiento hacia Carlo Costanzia, su yerno.

Al margen de la relación con su yerno, la colaboradora ya está en Esapaña donde ha sido pillada en el aeropuerto tras poner fin a su aventura en Honduras.

Al abandonar la isla, la hermana de Carmen Borrego se sorprendía al verse ante el espejo y comprobar el cambio físico que había experimentado. Una vez el espejo dejaba ver al completo todo su cuerpo, la exconcursante de 'Supervivientes' se cogía el pelo y sorprendida añadía: "Vaya pelo, parezco una loca. Soy una cerda..me he lavado el pelo una vez en 17 días". De nuevo, Terelu se miraba el cuerpo y añadía: "Bueno, el culo ni verlo porque entonces ya es para llorar. Este pellejo es para llorar. Pues nada un nuevo look, que nunca esta de más. Ahora este verano ya no me da miedo que me pillen los paparazzi".

Carlo Costanzia reacciona

Tan solo unas horas después de que su suegra, Terelu Campos, le dediase unas bonitas palabras desde 'Supervivientes', Carlo Cotanzia ha reaprecido ante las cámaras de Europa Press junto a su mascota con la que salió de casa para pasear en un día muy especial para la familia, el cumpleaños de Alejandra Rubio. Intentando ser discreto con su vida personal y familiar desde que comenzó su relación con la joven, Carlo prefereía guardarse las palabras de cariño para el ámbito más privado: "Eso ya en privado" reconocía el joven cuando le preguntaban por el deseo que había pedido por su cumpleaños la madre de su hijo.

En cuanto a las bonitas palabras que le había dedicado Terelu Campos en su faceta como padre primerizo con su hijo, el empresario se mostraba rotundo: "Es lo que soy". Mostrando su lado más atento y amable con la prensa, Carlo también reconocía que el abandono de su suegra ha sido algo inevitable. "Una pena, pereo bueno. Al final si no puedes más, pues no puedes más. Tiene que volver para estar mejor" comentaba sobre la vuelta a España de la colaboradora de televisión.