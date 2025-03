El viaje a Monterrey de Pilar Rubio para reencontrarse con Sergio Ramos: "Fascinada"

En medio de los rumores de ruptura, Pilar Rubio ha cruzado el charco junto a sus cuatro hijos para reencontrarse en México con su marido, el futbolista Sergio Ramos. "Fascinada con Monterrey, descubriendo su magia y su gente", ha escrito en sus redes sociales la presentadora y modelo, actual concursante del programa televisivo "Maestros de la Costura Celebrity". A través de varias fotografías y vídeos, Rubio muestra la cultura y gastronomía mexicana. Posa con un banderín del país en una tienda de productos típicos, visita una fábrica de fajitas, va de compras a uno de sus mercados...

Pero lo que más ha llamado la atención de su visita a Monterrey, aprovechando que Sergio Ramos ha fichado por el equipo de fútbol de la ciudad, es que todavía no tiene casa propia. A través de un reel, compartió con sus seguidores un vídeo en el que muestra a sus hijos frutas exóticas desde lo que parece que es la suite de un hotel. Esto ha avivado aún más los rumores de separación y demuestra que Pilar Rubio no piensa de momento mudarse con la familia a México y que seguirá viviendo en Madrid lejos de su marido. También ha llamado la atención de este reel que Pilar Rubio y sus hijos no estén durmiendo en la vivienda de lujo que el club mexicano ha cedido a Sergio Ramos. De momento, todos son incógnitas.

Pese a todo y públicamente, la pareja sigue demostrando su amor. Con motivo del cumpleaños de Pilar Rubio el pasado día 17, el futbolista compartió en redes sociales un tierno mensaje: "La vida nos lleva por caminos insospechados, pero todos ellos tienen sentido si son de tu mano. No siempre podemos estar juntos, pero todos los días elegimos estar cerca. Seguir aprendiendo de ti, de cómo ser extraordinaria como madre, como pareja y como profesional, es una gran suerte para todos los que te rodeamos. Te quiero con locura y solo puedo darte las gracias por ser la mejor pareja, mamá y compañera de aventuras y confidencias. ¡Feliz cumpleaños, mi amor @pilarrubio! 💜❤️💜 Rn’R 💜❤️💜 Loviuuuuu". La respuesta de Pilar Rubio no se hizo esperar: "Siempre juntos!!! Te amo!!!" . Precisamente, Sergio Ramos cumplirá 39 años el próximo día 30. ¿La visita de Pilar Rubio y sus hijos a Monterrey tienen que ver con esta celebración?

Al margen de esta polémica, la presentadora ha soplado las velas en el momento más dulce de su vida a todos los niveles. Si en lo personal su matrimonio con el futbolista se ha adaptado a la perfección a esta nueva etapa a caballo entre Madrid y Monterrey, y disfruta de su faceta de mamá de familia numerosa con Sergio Jr. (10), Marco (8), Alejandro (6) y Máximo Adriano (4), en lo profesional no deja de acumular proyectos, compaginando a las mil maravillas "El Desafío" (Antena 3), con "Maestros de la Costura Celebrity" (TVE), y el programa "Sí quiero" (Canal Sur).