Alessandro Lequio la lía al hablar de su herencia y cómo afectará a Anita: "Me he informado muy bien"

Estos días se habló mucho sobre los planes que tiene Pepe Navarro para evitar que el hijo de Ivonne Reyes, del cual es padre por decisión judicial, se haga con su herencia. Un tema que se trató en Vamos a ver y que se ejemplificó con Alessandro Lequio al hablar sobre la hija/nieta de Ana Obregón, que acaba de cumplir dos años. El conde habló sobre su propia herencia y cómo afectaría a la pequeña: "Me he informado muy bien".

Y es que Lequio aseguró que "no es la hija de mi hijo, es la hija de Ana, así que no le tocaría nada. Me he informado muy bien". Unas declaraciones que llamaron mucho la atención, sobre todo a la propia Ana Obregón, quien acabó llamando al propio conde para aclarar varias cosas, tal y como explicó ella misma en la revista Hola. "Joaquín Prat le ha preguntado si su herencia le llegaría también a Anita, a lo que ha respondido la verdad: Anita es mi hija adoptiva, aunque biológicamente es hija de Aless. En términos legales tiene razón, no es hija de Aless legalmente, pero en absoluto estaba hablando de la realidad, que es la hija biológica de Aless".

Ana Obregón, una de las figuras más polifacéticas del entretenimiento español, comenzó su carrera cinematográfica en 1979, iniciando un camino que rápidamente se consolidó. Durante sus primeros años en la industria, participó en una variedad de películas de géneros como el destape y la acción, trabajando en producciones tanto nacionales como internacionales en países como Francia, Estados Unidos e Italia. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Tres mujeres de hoy, en la que compartió pantalla con Norma Duval, y Bolero (1984), dirigida por John Derek y protagonizada por Bo Derek, Andrea Occhipinti, George Kennedy y Mirta Miller. Esta comedia erótica logró un considerable éxito en Estados Unidos, llegando a ocupar el tercer puesto en la taquilla.

Después de su paso por el cine, Ana Obregón decidió dar un giro a su carrera y se trasladó a Estados Unidos. En 1985, apareció en un episodio doble de la famosa serie El Equipo A. Sin embargo, su experiencia en América no fue fácil, pues sufrió un robo en su casa y, debido a ello, se alojó temporalmente en la residencia de su amigo Julio Iglesias. Eventualmente, regresó a España, donde participó en la comedia La vida alegre (1987), dirigida por Fernando Colomo, y en La mirada del otro (1987), dirigida por Vicente Aranda.

A mediados de la década de 1980, Ana comenzó a alejarse del cine y se volcó más en la televisión. Apareció en programas como Esta noche, Pedro (1986), junto al cómico Pedro Ruiz, donde se destacó en parodias de informativos y colaboró con José Luis Coll. Además de su faceta como actriz, incursionó en la escritura de guiones y asumió responsabilidades en la empresa constructora familiar.

Ana Obregón también se convirtió en una figura prominente en la "prensa rosa", siendo muy comentada por su relación con Alessandro Lecquio y sus disputas con la modelo italiana Antonia Dell’Atte, así como por su posterior relación con el futbolista croata Davor Suker. Su presencia en la prensa era constante, especialmente por su tradicional "posado" veraniego en la playa, que sus seguidores esperaban con ansias. Con Lecquio tuvo un hijo, Álex, quien lamentablemente falleció en 2020 debido a un sarcoma de Ewing.

En el ámbito televisivo, Ana se consolidó como una presentadora destacada en programas como ¿Qué apostamos?, junto a Ramón García, un programa que se convirtió en uno de los más exitosos de la televisión española. Juntos también grabaron un álbum de estudio. El éxito de este programa le permitió presentar otras galas y especiales en TVE, como Yo fui a Eurovisión (1998), Gala TP de Oro y el Festival de Benidorm.

En 1994, Ana Obregón fue la encargada de presentar las campanadas de fin de año en TVE, un papel que desempeñó en varias ocasiones en los años siguientes. Además, se convirtió en guionista y protagonista de la exitosa serie Ana y los 7 en 2002, donde interpretó a una estríper. Esta serie alcanzó un notable éxito de audiencia, con 91 episodios a lo largo de cinco temporadas y vendió los derechos para una versión en Portugal.

En septiembre de 2006, Ana presentó la serie Ellas y el sexo débil, la versión española de Sexo en Nueva York, aunque no logró el mismo impacto que otros de sus proyectos anteriores.

A lo largo de su carrera, Ana Obregón también exploró otros ámbitos, como su participación en ¡Mira quién baila! de TVE en 2008, y su presencia en diversos programas de entrevistas y entretenimiento tanto en España como en Estados Unidos. En 2012, presentó Reyes y estrellas en TVE, y continuó siendo una presencia habitual en programas de entretenimiento.

MasterChef

En 2019, Ana Obregón participó como concursante en MasterChef Celebrity, y también ejerció como reportera en la Miami Fashion Week, donde entrevistó a varias celebridades del evento.

En 2020, la vida de Ana Obregón sufrió un duro golpe con el fallecimiento de su hijo Álex a los 27 años a causa de un sarcoma de Ewing. Esta trágica pérdida conmovió profundamente a su familia y al público, marcando un capítulo doloroso en su vida.