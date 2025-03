Alessandro Lequio, preocupado por su nieta Ana Sandra tras la última decisión de Ana Obregón: "No tiene ningún derecho"

Ana Obregón ha reaparecido este jueves en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para abordar la polémica que ha suscitado su portada en la revista ¡HOLA! celebrando su cumpleaños y el de su nieta, Ana Sandra. La sobrexposición que ha hecho de la pequeña ha provocado multitud de críticas de un sector que no entienden la actitud de la presentadora.

"Cada cosa que hago es un revuelo", ha explicado la actriz, dejando claro que "este es el ultimo deseo de mi hijo", haciendo referencia a la crianza de su nieta Ana Sandra. Además, no entiende la "falta de empatía y de sensibilidad total" que hay con ella porque "no hago daño a nadie".

En esta línea, la actriz ha asegurado que hace con su vida "lo que me da la real gana, es mi nieta y es la hija de mi hijo", pero sí que ha confirmado que estas críticas "duelen" a pesar de que "pocas cosas me pueden hacer daño".

Además, Obregón ha reflexionado sobre la situación de la menor: "Esta niña no tiene padre ni madre, tiene una abuela", de lo que "soy consciente" y por eso "espero dejarla un buen legado"... pero ha explicado que "no puede tener más amor".

Polémicas fotos

En cuanto a la exposición de su hija menor, ha anunciado que "a partir del año que viene mi hija no aparecerá en ningún lado" y ha explicado que la campaña que hizo cuando Aless era menor la llevó a cabo "para que la prensa dejara a los niños en paz", lo que es diferente a que "en una fiesta donde Anita se lo ha pasado en grande saque unas fotos".

Además, la colaboradora de televisión ha asegurado que lo que más le preocupa es cuando tenga que sentarse con ella y explicarle que no tiene padres, solo una abuela que ha ejercido el rol de madre y padre porque "el otro día ya me preguntó '¿y papá?'".

Espera que le ocurra igual que a su madre, que fue criada por su abuela porque su madre falleció en el parto y cuando se enteró le agradeció a su abuela que se hubiera ocupado de ella, llamándola 'mamá-yaya'.

Por último, ha abordado la polémica que se ha creado estos días con Alessandro Lequio al decir que Ana Sandra no heredará nada de él porque no es hija de su hijo, Aless Lequio, sino de Ana.

La actriz ha aclarado que "biológicamente sí es hija" de Aless y que tras escuchar esas declaraciones "hablé con él", pero que efectivamente "legalmente no tiene ningún derecho". Eso sí, la confesión de la tarde se ha producido cuando ha asegurado que "Lequio se preocupa mucho por la niña", pero no ha querido desvelar si ya conoce a la menor o no.