Un amigo de Terelu habla sin filtros sobre sus privilegios en Supervivientes: "Será porque lo vale o porque se lo merece"

No ha podido ser. Aunque muchos confiaban en que Terelu Campos superarse a su hermana Carmen Borrego y se convirtiese en concursante de pleno derecho de 'Supervivientes 2025', su cuerpo ha dicho 'basta' y, después de 18 días regalándonos momentazos en Los Cayos Cochinos, abandonaba el reality orgullosa por haberse enfrentado a sus miedos.

De regreso en España, será este jueves cuando la hija de María Teresa Campos reaparezca en la gala de 'Supervivientes' con Jorge Javier Vázquez, y la expectación es máxima por saber cómo se encuentra tras vivir la experiencia más extrema de su vida.

Eduardo Navarrete / EUROPA PRESS

Mientras no llega el momento, Eduardo Navarrete, íntimo amigo de Terelu, ha vuelto a salir en su defensa y no ha dudado en pronunciarse sin filtros sobre los rumores de que la colaboradora ha disfrutado de privilegios durante su paso por 'Supervivientes'. "Tan grande que es ir a un programa de ese tipo teniendo todas sus limitaciones, el historial médico que tiene ella. Me parece un acto de valentía, me alegro de que se lo haya pasado fenomenal y que si le han dado todos los privilegios o todas las cosas que se supone que le han hecho, que yo no lo sé, pues también me alegro por ella, porque si se lo han dado, será porque lo vale o porque se lo merece o digo yo" ha sentenciado, confesando las ganas que tiene de verla y que le cuente con detalle cómo es el reality.

También muy cercano a Alejandra Rubio, el diseñador ha preferido no opinar sobre sus declaraciones revelando que ha necesitado terapia por la presión mediática que sufrió en sus inicios con Carlo Costanzia aunque sí ha afirmado que le desea "todo lo mejor". "La adoro, me encanta, es una niña buenísima, que tenga mucha salud para criar y que le den mucho amor, si es que es lo que queremos todos, que nos den amor. Ya está" ha añadido.