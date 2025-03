Antonio Orozco recuerda la muerte de la madre de su hijo : "Fue lo peor que he me ha podido pasar en la vida, todavía intento superarlo"

Antonio Orozco se ha unido a Jesús Calleja para vivir un viaje inolvidable para él, una aventura en Nepal de la mano de 'Universo Calleja' en la que compartió experiencia junto a Sandra Barneda, Carlos Latre, Agatha Ruíz de la Prada, Omar Montes y The Grefg. Con la naturalidad y la cercanía que le caracteriza, Orozco no dudó en recordar uno de los momentos más difíciles de su vida, la pérdida de su ex pareja y madre de su hijo, Susana Prat, debido a un cáncer de útero con tan solo 44 años.

"En 2017 pasaron muchas cosas. Algunas fueron buenas, y ocurrió una cosa que a mí me cambió para siempre la vida, que fue la muerte de la madre de Jan" reconocía Antonio en sus primeras horas en el Himalaya. Siendo una de las personas más importantes de su vida, Antonio aseguraba que su pérdida ha sido un duro golpe para él del que todavía no se ha repuesto. "Cuando Susana murió fue lo peor de lo peor que he me ha podido pasar en la vida. Fue un palo tremendo, que yo todavía intento superar, voy poco a poco" recordaba.

Aprovechando esta experiencia junto a Calleja, Orozco recordaba cómo él le ayudó mucho en ese momento con un sencillo mensaje en el que le hablaba de la religión budista, una herramienta en la que él se ha agarrado para salir el bache en el que estaba inmerso. "Para ti fue un mensaje más y ya. Para mí fue el principio de la esperanza. Y lo digo así. El mensaje era tan sencillo como lo es la vida. El mensaje decía 'unos amigos míos budistas dicen que pronto nos reencontraremos'. Son cinco palabras que tú dejaste en un mensaje y que a mí, en el peor momento de mi vida, me abrieron todas las ventanas y de repente entró la luz. Encontré una forma de seguir adelante" reconocía emocionado.