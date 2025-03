Atresmedia sorprende al revivir esta serie y prepara lo nunca visto: una temporada especial navideña

Ana Fernández no acudió este miércoles a 'Pasapalabra' solo para participar en el concurso de Antena 3, sino también para lanzar una noticia que no había revelado en ningún otro sitio. "Yo he venido a contar una cosa muy importante. No lo he contado en ningún sitio, vengo a dar una exclusiva", dijo con una sonrisa: "Vuelven 'Los protegidos'".

Aunque la actriz aseguró que apenas conoce detalles del proyecto, sí confirmó que ya está en marcha: "Creo que están escribiendo y sé que, en breve, ya empezaremos a rodar. La familia Castillo vuelve a atresplayer otra vez". También dejó claro que el espíritu del grupo sigue intacto: "Estamos todos vivos, la familia está dispuesta, tiene ganas y siempre que tengamos a nuestra vecina Gracia Olayo todo irá bien".

Roberto Leal quiso saber si esta nueva etapa ya tenía título, pero Fernández fue honesta: "No sé cómo se va a llamar". Lo que sí dejó claro es que la historia continúa y que el proyecto cuenta con el respaldo del elenco original.

Pero quien sorprendió con un dato muy importante fue su creador, Carlos García Miranda, que subía a sus redes sociales una fotografía del guion del primer episodio de la nueva temporada, que llevaba por título "Especial Navidad". Esto no solo hace pensar que la trama estará relacionada con esta festividad tan tradicional, sino que los nuevos episodios podrían llegar a atresplayer a finales de noviembre o principios de diciembre.