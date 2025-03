Blanca Romero sufre una "avería" y su hija lo deja todo y se muda a Asturias: "A cuidarme"

RABAT ha celebrado este jueves 27 de marzo la reinauguración de su emblemática boutique en Valencia, inspirada en la esencia del mediterráneo... y para ello han contado con Blanca Romero y su hija, Lucía Rivera, en este encuentro de lo más especial.

Con una distinguida estética que evoca la calidez de las playas y la serenidad de la costa valenciana, la boutique alberga una cuidada selección de piezas de joyería que resplandecen en un entorno lleno de encanto y sofisticación, así como las últimas novedades de las firmas relojeras más prestigiosas a nivel internacional.

Madre e hija han hablado ante los medios de comunicación y han confesado estar muy felices porque "siempre nos sentimos en casa con RABAT" y en esta tienda en concreto que es "muy bonita y muy acogedora, es un sitio cálido".

Blanca ha desvelado que las joyas de RABAT "son especiales para mí" porque las ha llevado en momentos muy importantes para ella, como en las Campanadas o en el homenaje a Alejandro Sanz.

La actriz también ha hablado que le encanta compartir eventos con su hija porque "nos acerca" ya que "tampoco nos vemos tanto, realmente dos veces al año" aunque ha querido resaltar que hace poco su hija dejó todo para ir hasta Asturias "a cuidarme".

Romero sufrió una "avería" y "vino Luci a ayudarme", allí se dio cuenta que sus hijos han crecido y están ahí para todo lo que necesite... pero esa distancia que existe entre madre e hija no es un problema porque de momento la llevan "bien, fenomenal".

En cuanto a su hijo Martín, ha desvelado que "está ahora en la pre-adolescencia" y que tiene dotes de modelo: "Va a ser un guaperas, le gusta mucho la moda, la sigue mucho" aunque "no sé" si va a seguir sus pasos porque "todavía es muy pequeño".

Imparable como modelo, Lucía ha comentado que ahora "me voy una semana a Nueva York a trabajar" y aunque no sabe dónde terminará, lo que sí que tiene claro es que nada le va a suponer un impedimento para seguir alcanzando sus sueños.

En ese aspecto, ahora que está enamorada de Fernando Wagner Sampol, ha comentado que "mi pareja no me frena para nada y si lo intentara tampoco le saldría". Con él está "muy bien", incluso Blanca le ha definido como "una monada de niño, que sabe estar en cualquier sitio".

La joven también ha hablado de su padre, Cayetano Rivera, con el que tiene "una relación muy especial" porque "somos como hermano mayor y hermana pequeña, le cuento las cosas con mucha normalidad".

Por último, Blanca está "encantada" porque "empiezo serie ahora, pero no os puedo contar más porque tengo contrato de confidencialidad" y... ¡atención! porque ha anunciado que "quiero hacer informativos".

Además, también ha comentado que "me gustaría irme fuera cuando el niño tenga los catorce" y que no tiene ganas de encontrar el amor "hasta que Martín no sea independiente" porque "hasta ahora no encontré la persona a mi medida".