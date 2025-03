El hijo de Carmen Borrego responde a las críticas de su ex Paola Olmedo: "Mira donde está... no hay nada más que decir"

A pesar de que en 'GH Dúo' José María Almoguera y María 'la jerezana' dejaron en el aire qué pasaría con su historia de amor cuando saliesen de la casa de Guadalix de la Sierra por lo complicado que sería que funcionase viviendo él en Madrid y ella en Jerez de la Frontera, lo cierto es que la distancia no está siendo ningún problema para consolidar su relación a pasos agigantados.

Inseparables, en las últimas semanas hemos visto a la enamorada pareja haciendo planes tan especiales como comer con Carmen Borrego, pasar la tarde en un centro comercial con el hijo de José, Marc (1) -fruto de su relación con Paola Olmedo-, o reencontrarse con sus compañeros de reality Dani Santos y Marieta para cenar en la capital.

Sin embargo, había algo que les quedaba por hacer, asistir juntos a un evento y posar por primera vez ante las cámaras, confirmando así que su historia de amor está totalmente afianzada. Y el momento ha llegado en el estreno de la serie 'Punto Nemo' que se ha celebrado este miércoles en Madrid, donde han derrochado complicidad y confidencias en su debut como pareja en una alfombra roja.

En el aire, cómo le ha sentado a María que Paola haya criticado su relación con José y haya cuestionado que el nieto de María Teresa Campos no le da "su sitio". Rotunda, la jerezana ha asegurado que "por supuesto" que su chico le da su lugar, evitando entrar en polémicas porque "es que a Paola no la conozco. La respeto porque es la madre de su niño y no tengo nada que decir de ella".

"Mira donde está, pues ya está, no hay nada más que decir" ha añadido José María molesto, afirmando con un "exactamente" que los comentarios que ha hecho su exmujer le parecen "absurdos" y prefiere ni contestarle.

Dejando la puerta abierta a lanzarse al mundo de la interpretación en un futuro -"nunca me lo he planteado, pero vamos, estamos abiertos a hacer cualquier cosa siempre" ha confesado- el hijo de Borrego nos ha contado muy ilusionado cómo va su relación con María y cuáles son sus planes de futuro: "Yo creo que es mejor ir viviendo el día a día. Mejor que agobiarse con hacer planes, mejor disfrutar de los momentos, que al final eso lleva a un futuro. Mejor que estar esperando que llegue un momento, disfruta el momento de ahora".

"Estoy muy tranquila, muy feliz, y lo que he dicho antes, disfrutando cada momento" ha confesado a su vez la andaluza, asegurando que tanto Carmen como el resto de la familia de José la ha acogido "muy bien, todo fenomenal".

A quien todavía no ha conocido su chica es a su tía Terelu Campos, aunque eso podría cambiar en los próximos días después de que la colaboradora haya abandonado 'Supervivientes' después de 18 días en Honduras. "Con ganas de verla. Me han dicho que está muy morena. Ha sido muy valiente, lo ha hecho muy bien y estamos muy orgullosos de ella" ha expresado su sobrino orgulloso.

También se ha pronunciado sobre las declaraciones de Alejandra Rubio revelando lo mal que lo pasó cuando comenzó su mediática relación con Carlo Costanzia y cómo, a día de hoy, continúa yendo a terapia para gestionar las críticas: "Yo soy de la opinión de que estemos bien o estemos mal, la terapia es básica y hay que saber cómo gestionar nuestras emociones y para eso no hay nada mejor que te ayude un profesional a hacerlo. Independientemente de que estemos bien o estemos mal, yo animo a todo el mundo a que pide ayuda profesional, que son los que realmente saben cómo gestionarlo" ha aplaudido José María.

En su caso, después de un año de tempestades por fin ha llegado la calma a su vida y, a su felicidad con María se une el gran momento que atraviesa su relación con su madre. "No lo quiero decir muy alto, pero parece, parece. De momento es mejor no lanzar las campanas al vuelo, pero sí, parece que las cosas son más tranquilas" ha reconocido con una sonrisa.