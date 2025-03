Marta Peñate confiesa su secreto sobre la llegada del bebé: "Miro ropa de niños"

Marta Peñate es una mujer muy natural. No se esconde. Su sencillez y su forma de opinar sin tapujos la ha procurado un lugar en la televisión como colaboradora de varios programas. Esa naturalidad también se traslada a sus redes sociales. La canaria comparte con sus seguidores momentos malos y buenos, pero nunca pierde el humor. La pareja se encuentra de viaje en Ámsterdam y desde allí, Marta se ha sincerado con sus seguidoras.

Marta Peñate lleva meses intendo ser mamá. Ha contado en varias ocasiones el largo proceso que está llevando a cabo para conseguir quedarse embarazada. De momento, no lo ha logrado, pero no se rinde. Durante todos estos meses ha aprendido a sobrellevar la situación y no frustarse. El apoyo de su pareja ha sido fundamental. Juntos han descubierto que también pueden sacar aprendizajes de este camino. De hecho, Peñate confiesa que la actitud de Spina ante la situación le está ayudando mucho a no meterse presión con el asunto.

Hace unos meses, en el progama "TardeAr", donde colabora, explicó que tuvo una enfermedad de joven que ya hacía presagiar que su camino para ser madre iba a ser largo. También explicó que ha entendido que quizá no llegue a ser posible y está dispuesta a ser feliz, pese a no ser madre. "Hay muchas mujeres que no son madres y están felices", explicaba.

Pese a las dificultades, Marta Peñate no pierde la esperanza y ha confesado qué suele hacer cuando va de compras. "Siempre que voy a sitios miro ropa de niño", reveló. "Nunca os he contado esto porque me da cosilla, pero hoy que me he tomado un vino os lo cuento", explicaba la ifluencer a través de su Instagram. En las imágenes, la pareja paseaba por una tienda y Tony Spina también echaba un vistazo a las prendas infantiles.

El viaje a Ámsterdam de la pareja está siendo un momento de desconexión en el que tampocó faltó el humor. La influencer compartió un vídeo donde le explicaba a su novio todo lo que tenía que tener en cuenta para hacerle una foto y que saliese bien "y flaquita".

Marta Peñate se toma un descanso de su trabajo como colaboradora en diversos programas de Telecinco, tales como "GHdúo", "Supervivientes" o "La isla de las tentaciones". Formatos todos ellos en los que ella ha estado como concursante.