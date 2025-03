Marta Riesco llora al desvelar cuál será su nuevo trabajo tras el fin de "Ni que fuéramos": "No me lo puedo creer"

"No puedo estas más emocionada", comentaba Marta Riesco sobre su nuevo trabajo tras "Ni que fuéramos". Hace unos días le comunicaron su nuevo contrato en TVE y la periodista se ha emocionado al compartirlo con sus seguidores.

RTVE, en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales, anuncia el lanzamiento de ‘La familia de la tele’, un innovador magacín diario que se estrenará en abril en las tardes de La 1. "Este programa refuerza la apuesta de RTVE por una televisión pública cercana, inclusiva y de calidad, que responda a las necesidades e intereses de todos los ciudadanos con el fin de acompañar, entretener e informar", tal como aseguran desde la cadena. María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand encabezan esta gran familia, con la colaboración especial de Belén Esteban y la participación de rostros televisivos, periodistas y expertos. Entre ellos, Marta Riesco.

De hecho, el programa cuenta con amplio arsenal de nombres conocidos en el formato: Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Silvia Taulés, Chelo García-Cortés, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Javier de Hoyos y Marta Riesco. Además, ‘La familia de la tele’ incluye un nutrido plantel de profesionales expertos en temas muy diversos como el doctor Sánchez Martos, el entrenador Cesc Escolá, la nutricionista Marta Verona, el jardinero Ignacio Guío, el veterinario Fernando Pérez, la adiestradora Lucrecia Mangialavori y el científico Luis Quevedo, entre otros.

"No me lo puedo creer"

"Si alguien me llega a decir esto hace dos años, jamás lo habría creído…Sí, yo también estaré en TVE. Escribo esto emocionada, siendo consciente de lo afortunada que soy y de la (nueva) oportunidad que me ha dado la vida", ha escrito a sus fans. Hace unos días que le dijeron que formaba parte del equipo y no podía contarlo. En el momento en que se hizo oficial, no esperó más para compartirlo con sus fans. Y se emocionó.

"No me lo puedo creer", repite una y otra vez en su vídeo. "Pensé que nunca más iba a volver a trabajar en mi vida", confiesa. Agradece a todos sus seguidores por el apoyo y por alegrarrse tanto de sus logros profesionales. "Voy a seguir dándolo todo en el trabajo", ha prometido.

Marta Riesco está "contenta y feliz" y dispuesta a seguir demostrando que ama su trabajo y seguirá luchando por él.

La tele en familia de TVE

Esto es el objetivo de TVE con este progama. ‘La familia de la tele’ ofrecerá una televisión para vivir más y mejor con secciones dedicadas a salud, bienestar, deporte, psicología y pedagogía; para vivir la vida loca con salseo, cine, música, teatro y televisión; para vivir seguros abordando temas de consumo, estafas, investigaciones policiales y casos de impacto social; para vivir viviendo con gastronomía, decoración, jardinería, orden y limpieza y para vivir nuestra cultura y nuestras tradiciones, con una revisión del reporterismo para desplazar a cualquier colaborador hasta cualquier rincón de España en misiones sorpresa, poniendo en valor el conjunto natural, histórico y cultural del país.

"En definitiva, una televisión para vivir en familia", aseguran en su nota de prensa.