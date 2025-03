Sandra Barneda se rompe y habla del golpe más duro de su vida: "Su muerte es una hostia tan grande..."

Una vez más Sandra Barneda se atrevía a vivir una experiecnia única y especial de la mano de Jesús Calleja donde la presentadora se ha mostrado como nunca durante su viaje a Nepal en el que estuvo acomapañada por Antonio Orozco, Omar Montes, The Grefg, Carlos Latre y Agatha Ruíz de la Prada.

Sin lugar a dudas este viaje ha sido especialmente complicado para Sandra que vivía esta experiencia en medio de un complicadod duelo del que todavía se está recuperando tras la pérdida de uno de sus sobrinos. "Mi sobrino, Neo, muere con 20 años. No hace ni una semana que ha muerto y dudo mucho de mí, de mis fuerzas... es una hostia tan grande, tan bestia... una persona de 20 años con toda la vida por delante, es muy complicado" reconocía Sandra antes de derrumbarse frente a Calleja. "Ahora tengo que recomponerme un poco. Antes estaba superfeliz, rodeada de mi familia, todo bien, tocando la cima, y menos de veinte días más tarde, sucede la tragedia" añadía.

Emocionada y derrumbada a partes iguales, Sandra reconoce que la pérdida de su sobrino ha sido un duro golpe para ella del que no sabe si se podrá reponer en algún momento: "Yo no me puedo comparar con que una madre pierda a su hijo, como es mi hermana mayor, pero yo no quiero vivir desde la herida... lo más fuerte es que la vida sigue, y asimilar eso, asimilar la pérdida de una persona que tenía toda su vida por delante".

A pesar de este duro golpe, Sandra asegura que su chica, Pascalle Paerel, está siendo un gran apoyo para ella y el principal motivo por el que salir adelante. "Ella me aporta mucha calma, hay mucha comunicación, mucho amor" explicaba la presentadora tras haber compartido en redes sociales bonitos mensajes de amor hacia su chica desde el primer día que se conocieron.