Así será la boda de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Hacen falta ciertas cosas"

Alejandra Rubio está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida: enamorada de Carlo Costanzia, disfrutando al máximo los primeros meses de vida de su hijo y sin quejas en el terreno profesional.

Esta semana, la joven cumplía 25 años y aunque lo ha hecho alejada de su madre debido a la participación de esta en 'Supervivientes 2025', lo cierto es que no hay duda de que lo ha celebrado al máximo.

Después de compartir son sus seguidores los regalos que recibió por parte de su pareja y bromear con que le había faltado el anillo de compromiso, la joven se ha dejado ver ante las cámaras y ha confesado si con esa broma quiso mandarle una indirecta al modelo.

Sonriente y sorprendida de que se le haya tomado en serio, Alejandra ha confesado que "ahora mismo no" quiere casarse ni piensa en una boda con Carlo porque "ahora tengo muchas cosas en la cabeza, él también y estamos fenomenal. No hace falta ciertas cosas".

Además, ha aprovechado para aclarar que lo de que esperaba un anillo como regalo de cumpleaños era una broma: "Ay, ¡qué tontería! He gastado una broma, de verdad, no es todo para Es que os lo tomáis todo súper... era una broma, de verdad, son tonterías eso".

Alejandra celebra su cumpleaños

Alejandra Rubio ha cumplido este lunes 24 de marzo 25 años. Una fecha muy especial en la que, lejos de organizar una gran fiesta -puede ser que esté esperando al regreso de Terelu Campos de 'Supervivientes' tras abandonar el reality este domingo- para celebrar esta cifra redonda, ha preferido soplar las velas en la intimidad acompañada tan solo por su novio, Carlo Costanzia, y su hijo Carlo Jr., de 3 meses.

Despejando su agenda de compromisos profesionales para no tener que separarse de sus chicos en su cumpleaños -de hecho, a muchos ha llamado la atención que no colaborase este lunes en 'Vamos a ver' para comentar la marcha de su madre del reality tras 17 días en Honduras- la nieta de María Teresa Campos no se ha dejado ver ante las cámaras que aguardaban a las puertas de su domicilio para felicitarla, apostando por la discreción en un día inolvidable del que sin embargo sí ha publicado varias imágenes en redes sociales.

"Es mi cumpleeeeeee" ha expresado en su último post de Instagram, en el que radiante posando con su mejor sonrisa con dos globos gigantes de color rosa en forma de 25, ha revelado la sorpresa y los preciosos detalles que Carlo ha tenido con ella en el segundo cumpleaños que celebra a su lado.