¿Tuvo una relación Kiko Rivera con una de las actuales participantes de Supervivientes? Esto es lo que se sabe

Actuamente está en marcha una nueva edición de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco. Y ante esta nueva edición surge la duda de si Kiko Rivera había tenido una relación con una de sus actuales participantes.

Y es que mucho se ha hablado sobre las relaciones del hijo de Isabel Pantoja y, entre las participantes de la actual temporada del reality, hay a una que conoce mucho, como es Laura Cuevas, quien ha pasado gran parte de su vida en Cantora.

No es la primera vez que Laura Cuevas tontea con la televisión, ya estuvo en GH VIP y allí habló mucho sobre la familia Pantoja, sin embargo, parecía guardarle cierto cariño al hijo de Isabel Pantoja, tanto, que muchos pensaron que había pasado algo entre ellos.

Cuevas, finalmente, lo aclaró: “Yo no me enrollé con Kiko Rivera. Si lo hubiera hecho, lo habría dicho. Yo no me lo callo, no me importa. Jamás en la vida Kiko me ha mirado con esos ojos ni yo a él. Yo estaba sola en Cantora y para mí él era un apoyo”.

Kiko Rivera también habló de la relación que ambos mantuvieron, asegurando que no era tan grande como Cuevas se pensaba. “Era la hija del mayoral y tenía relación con ella porque era la hija de unos trabajadores. La trataba muy bien, pero no era mi familia”, aseguró el hijo de Isabel Pantoja.

Francisco José Rivera Pantoja, conocido como Kiko Rivera (Sevilla, 9 de febrero de 1984), es un reconocido personaje de los medios españoles. Inicialmente alcanzó la fama por ser hijo de la famosa tonadillera Isabel Pantoja y el torero Francisco Rivera, Paquirri, de quien heredó el apodo "Paquirrín". Con el paso de los años, su figura se consolidó en la prensa rosa y en programas de televisión, donde se destacó como cantante y DJ, logrando varios éxitos musicales.

Fue el único hijo de la unión entre el torero Francisco Rivera y la cantante Isabel Pantoja, quienes contrajeron matrimonio en 1983. El torero ya tenía dos hijos de su anterior matrimonio con Carmen Ordóñez: los también toreros Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez.

El 26 de septiembre de 1984, cuando Kiko tenía solo 7 meses, su padre Paquirri falleció en la plaza de toros de Pozoblanco (Córdoba) debido a una cornada mortal. Este trágico suceso marcó profundamente la vida de Kiko, quien se hizo conocido como "Paquirrín". Desde su infancia, su imagen y la de su madre fueron recurrentemente portada de las revistas del corazón, especialmente después de su aparición en un concierto de Isabel Pantoja, donde cantó junto a su madre. Este tipo de situaciones generaron un gran acoso mediático, lo que llevó a Pantoja a denunciar públicamente la invasión a su vida privada.

A pesar de su afición al fútbol, que lo llevó a realizar una prueba para las categorías inferiores del Real Madrid, no consiguió ingresar al club, aunque contó con el apoyo de la familia del presidente Ramón Calderón.

A lo largo de su vida, Kiko Rivera concedió pocas entrevistas, pero su vida fue seguida de cerca por los medios, quienes lo catalogaron como "mal estudiante", "juerguista" y "mujeriego". Trabajó brevemente en una asesoría, pero luego optó por dedicarse a la gestión de relaciones públicas y publicidad, además de ser imagen de una marca de sofás, participando incluso en un anuncio de muebles en televisión.

Sus relaciones sentimentales fueron otro de los puntos más seguidos por la prensa rosa, siendo vinculado con varias mujeres, entre ellas Yola Berrocal y Nuria Bermúdez.

En 2007, fue protagonista del primer episodio de Muchachada Nui en TVE, donde Joaquín Reyes realizó una parodia de su personaje viajando a África en busca de su identidad.

El verdadero auge mediático de Kiko Rivera llegó en 2009, cuando el programa Sé lo que hicisteis... de La Sexta lo contrató para una sección titulada Desmontando a Paquirrín, que tuvo un gran éxito. En esta sección, el humorista Ángel Martín y el presentador Dani Mateo lo acompañaron mientras preparaba un monólogo, lo que generó uno de los mejores estrenos de la cadena, con un 9.6% de audiencia en su debut. Este éxito le permitió consolidarse como colaborador en diversos programas, destacándose en ¡Qué más quisiera yo! en La Sexta y luego en Espejo público de Antena 3.

Tras este fenómeno mediático, Kiko Rivera comenzó a ser un habitual en los medios convencionales, destacando por su "cambio de imagen" y siendo considerado un fenómeno en la prensa. En julio de 2009, su nombre multiplicó por diez las búsquedas en Google en comparación con marzo del mismo año.

El fenómeno Paquirrín ha sido objeto de controversia, siendo criticado por algunos medios, como el periodista José Javier Esparza, quien consideraba que su éxito era un ejemplo de "programas construidos sobre el vacío". Sin embargo, en 2010, el diario 20 minutos lo incluyó en su lista de los 20 protagonistas del corazón de ese año.

El apodo de Paquirrín se ha extendido incluso a otros personajes, como el futbolista chileno Humberto Suazo y el español Santiago Cazorla, quienes también fueron llamados así por su aspecto físico.

Kiko Rivera

En 2019, Kiko Rivera se incorporó como DJ al canal de Loca FM Loca Latino.

El 21 de octubre de 2022, Kiko Rivera sufrió un ictus que le dejó secuelas como parálisis parcial en el rostro y dificultades para moverse. No obstante, en noviembre del mismo año, hizo su regreso a los medios, mostrando su recuperación.